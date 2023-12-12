Kargo iadeleriyle ilgili yeni düzenleme! 1 Ocak'ta değişiyor
Online alışverişte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor. Yeni yılın ilk gününden itibaren kargo iade ücretini bazı durumlarda tüketici ödeyecek.
1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı itibarıyla evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 95,5 seviyesine yükseldi. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı ise yüzde 87,1 olarak kayıtlara geçti.
İnternet kullanım oranı kadınlarda yüzde 83,3, erkeklerde ise yüzde 90,9 oldu.
2022 yılının ekim ayı ile 2023'ün ekim ayını kapsayan 12 aylık süreçte internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı yüzde 49,5 oldu.
Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.
2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren kişilerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.
2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında online olarak yaptığı satın alma işleminde sorun yaşayan kişilerin oranı yüzde 27,1 oldu.
En fazla karşılaşılan sorunlar ise sırasıyla şöyle:
- Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 13,6
- Yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi yüzde 11,1
DÜZENLEME 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için de harekete geçildi. Ürünlerin iade süreci artık farklı işleyecek.
İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerek uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek.
Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.