Kargo iadeleriyle ilgili yeni düzenleme! 1 Ocak'ta değişiyor

2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren kişilerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.

2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında online olarak yaptığı satın alma işleminde sorun yaşayan kişilerin oranı yüzde 27,1 oldu.