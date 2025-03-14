Kargo Devinden ‘Verimlilik’ Hamlesi: On Binlerce Kişiyi Gönüllü Erken Emeklilikle İşten Çıkaracak!

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına kadar birçok kalemde kötü şekilde yönetildiğini belirten DeJoy, DOGE ekibinin söz konusu sorunlarda ‘verimliliği artırmak’ için yardımcı olacaklarını belirtti. Bu kapsamda, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışan işten çıkarılacak.

USPS, büyükşehirlerden köylere kadar birçok bölgeye teslimat yapıyor ve yaklaşık olarak 640 bin kişiye istihdam sağlıyor.