Kargo Devinden ‘Verimlilik’ Hamlesi: On Binlerce Kişiyi Gönüllü Erken Emeklilikle İşten Çıkaracak!
Ünlü kargo devi, ‘verimliliği artırmak’ için 10 bin çalışanını gönüllü emeklilik kapsamında 30 gün içerisinde işten çıkarmaya hazırlanıyor.
ABD Posta Servisi (USPS), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ortak çalışacağını duyurdu. USPS’nin ‘verimliliği artırmak’ amacıyla attığı bu adım, 10 bin çalışan için ekmek kapısının kapanacağı anlamına geliyor.
USPS Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerine ilişkin verimliliği arttırma adımında DOGE ile ortaklaşa çalışılacağını açıkladı.
30 GÜN SÜRE VERİLDİ
Emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına kadar birçok kalemde kötü şekilde yönetildiğini belirten DeJoy, DOGE ekibinin söz konusu sorunlarda ‘verimliliği artırmak’ için yardımcı olacaklarını belirtti. Bu kapsamda, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışan işten çıkarılacak.
USPS, büyükşehirlerden köylere kadar birçok bölgeye teslimat yapıyor ve yaklaşık olarak 640 bin kişiye istihdam sağlıyor.
TUMP HÜKÜMETİNE DAVA YAĞMURU
ABD Başkanı Donald Trump da, göreve gelmesinin ardından DOGE üzerinden federal kurumlarda çalışan birlerce çalışanın iş akdini sonlandırmıştı. Bununla birlikte, işe yeni başlayanlar başta olmak üzere, toplu işten çıkarmalar nedeniyle ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş Trump hükümetine dava açmıştı.