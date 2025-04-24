Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek

İTHALAT EŞİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Eskiden ABD’ye gönderilen ve 2500 dolara kadar olan ürünler, gayriresmi ithalat prosedürüyle kolayca işlem görüyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu limit 800 dolara düşürüldü. Bu, ithalat yapan şirketler açısından daha fazla evrak işi ve gümrük süreci anlamına geliyor.

DHL, 5 Nisan 2025 itibarıyla devreye giren bu yeni kurallar nedeniyle, özellikle bireysel tüketicilere yönelik gönderilerde iş yükünün katlanarak arttığını ve bu nedenle bazı gönderi türlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.