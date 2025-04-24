Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde değişen gümrük kuralları, uluslararası taşımacılığı etkiledi. Almanya merkezli lojistik devi DHL, bu yeni kurallar doğrultusunda ABD’ye bireysel alıcılara yönelik bazı gönderileri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek - Resim: 1

Şirketin yaptığı duyuruya göre, değeri 800 doların üzerinde olan ve bireysel kişilere gönderilen paketler artık teslim alınmayacak. Bu karar, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun (CBP) ithalat düzenlemelerinde yaptığı kritik değişikliklerden kaynaklanıyor.

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Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek - Resim: 2

İTHALAT EŞİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Eskiden ABD’ye gönderilen ve 2500 dolara kadar olan ürünler, gayriresmi ithalat prosedürüyle kolayca işlem görüyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu limit 800 dolara düşürüldü. Bu, ithalat yapan şirketler açısından daha fazla evrak işi ve gümrük süreci anlamına geliyor.

DHL, 5 Nisan 2025 itibarıyla devreye giren bu yeni kurallar nedeniyle, özellikle bireysel tüketicilere yönelik gönderilerde iş yükünün katlanarak arttığını ve bu nedenle bazı gönderi türlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

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Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek - Resim: 3

ŞİRKETLER ARASI GÖNDERİLER DEVAM EDİYOR

Bireysel müşterilere yapılan teslimatlarda geçici bir duraksama yaşansa da, şirketler arası gönderimler (B2B) bu karardan etkilenmeyecek. DHL, firmaların birbirlerine gönderdikleri 800 dolar üzeri paketlerin ABD’ye taşınmaya devam edeceğini, ancak yeni gümrük prosedürleri nedeniyle bu gönderilerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek - Resim: 4

800 DOLARIN ALTINDAKİ GÖNDERİLERDE SORUN YOK

Öte yandan DHL, 800 dolar ve altındaki tüm gönderilerin, alıcı birey ya da kurum fark etmeksizin sorunsuz biçimde teslim edilmeye devam edileceğini açıkladı. Şirket ayrıca bu uygulamanın kalıcı bir yasak olmadığını, yalnızca gümrük süreçlerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu vurguladı.

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