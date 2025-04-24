Kargo Devi Teslimatları Askıya Aldı! Artık Bu Kargolar Gönderilmeyecek
Amerika Birleşik Devletleri’nde değişen gümrük kuralları, uluslararası taşımacılığı etkiledi. Almanya merkezli lojistik devi DHL, bu yeni kurallar doğrultusunda ABD’ye bireysel alıcılara yönelik bazı gönderileri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin yaptığı duyuruya göre, değeri 800 doların üzerinde olan ve bireysel kişilere gönderilen paketler artık teslim alınmayacak. Bu karar, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun (CBP) ithalat düzenlemelerinde yaptığı kritik değişikliklerden kaynaklanıyor.
İTHALAT EŞİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Eskiden ABD’ye gönderilen ve 2500 dolara kadar olan ürünler, gayriresmi ithalat prosedürüyle kolayca işlem görüyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu limit 800 dolara düşürüldü. Bu, ithalat yapan şirketler açısından daha fazla evrak işi ve gümrük süreci anlamına geliyor.
DHL, 5 Nisan 2025 itibarıyla devreye giren bu yeni kurallar nedeniyle, özellikle bireysel tüketicilere yönelik gönderilerde iş yükünün katlanarak arttığını ve bu nedenle bazı gönderi türlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
ŞİRKETLER ARASI GÖNDERİLER DEVAM EDİYOR
Bireysel müşterilere yapılan teslimatlarda geçici bir duraksama yaşansa da, şirketler arası gönderimler (B2B) bu karardan etkilenmeyecek. DHL, firmaların birbirlerine gönderdikleri 800 dolar üzeri paketlerin ABD’ye taşınmaya devam edeceğini, ancak yeni gümrük prosedürleri nedeniyle bu gönderilerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.
800 DOLARIN ALTINDAKİ GÖNDERİLERDE SORUN YOK
Öte yandan DHL, 800 dolar ve altındaki tüm gönderilerin, alıcı birey ya da kurum fark etmeksizin sorunsuz biçimde teslim edilmeye devam edileceğini açıkladı. Şirket ayrıca bu uygulamanın kalıcı bir yasak olmadığını, yalnızca gümrük süreçlerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu vurguladı.