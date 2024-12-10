Kardeşler Arası Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Artık Sadece Bu Belge Gerekiyor

Yeni düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, miras paylaşımı sürecinde yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak. Artık kardeşler arasında miras devri için yazılı bir anlaşma yeterli olacak, noter onayı gibi bürokratik işlemler ortadan kalkacak. Hisseli tapuların satışı durumunda ise tüm hissedarların ortak kararıyla işlem yapılması gerekecek.