Kardeşler Arası Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Artık Sadece Bu Belge Gerekiyor
Tapuda kardeşler arası miras paylaşımını zorlaştıran önemli bir şart ortadan kalktı. Yeni düzenlemeyle birlikte miras devri için artık sadece yazılı bir sözleşmenin olduğu belge yeterli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Miras paylaşımı süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, mirasçıların tapuda eşit paylaşım şartı ortadan kalktı. Ayrıca miras devri için artık sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Böylelikle, mirasçılar arasında daha adil ve esnek bir paylaşım imkanı sunacak.
Yeni düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, miras paylaşımı sürecinde yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak. Artık kardeşler arasında miras devri için yazılı bir anlaşma yeterli olacak, noter onayı gibi bürokratik işlemler ortadan kalkacak. Hisseli tapuların satışı durumunda ise tüm hissedarların ortak kararıyla işlem yapılması gerekecek.
AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPILACAK
Bu değişiklikle birlikte mirasçılar, artık miras paylarını kendi aralarında daha özgürce belirleyebilecekler. Noter onayı gibi işlemlerin ortadan kalkmasıyla miras paylaşımı süreçleri kısalacak ve tüm mirasçıların hakları korunacak. Ayrıca vekalet vererek avukat aracılığıyla işlemler tamamlanabilecek.
KARDEŞ KAVGASI SONA ERECEK
Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin aile içindeki huzuru koruyacağını ve miras paylaşım süreçlerinin daha adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanacağını belirtiyor. Eşit paylaşım zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte, mirasçılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor.