Karavan Sahipleri Dikkat: Cuma Günü Resmen Başlıyor

Karavan severler için yılın en eğlenceli etkinliklerinden biri başlıyor. Afyonkarahisar'da düzenlenecek Karavanfest 2025, 21-23 Şubat tarihleri arasında doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Üstelik festival süresince karavan sahiplerine 2 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Karavanfest 2025, karavan sahipleri ve doğa tutkunlarını Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı’nda ağırlayacak. Festival boyunca eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program katılımcıları bekliyor.