Karavan Sahipleri Dikkat: Cuma Günü Resmen Başlıyor
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Karavanfest 2025, cuma günü resmen başlıyor. 2 gün sürecek festivalde doğa ve karavan tutkunları bir araya gelecek. Festival süresince karavan sahipleri için konaklama tamamen ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Karavan severler için yılın en eğlenceli etkinliklerinden biri başlıyor. Afyonkarahisar'da düzenlenecek Karavanfest 2025, 21-23 Şubat tarihleri arasında doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Üstelik festival süresince karavan sahiplerine 2 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Karavanfest 2025, karavan sahipleri ve doğa tutkunlarını Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı’nda ağırlayacak. Festival boyunca eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program katılımcıları bekliyor.
KARAVANFEST'TE NELER OLACAK?
Katılımcılar 2 gün boyunca ücretsiz konaklayabilecek.
Elektrik, su, duş, çamaşır, kaset boşaltma ve ütü odası gibi hizmetler ücretsiz sunulacak.
Bireysel ve takım oyunları, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Festival boyunca konserler ve halk gösterileri gerçekleştirilecek.
KARAVANFEST 2025 ETKİNLİK TAKVİMİ
21 Şubat Cuma – Festival, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayacak.
22 Şubat Cumartesi – Saat 18:00’de Zakkum konseriyle müzikseverler unutulmaz bir gece yaşayacak.
23 Şubat Pazar – Saat 12:00’de Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve Darbuka Şov gösterisi festival coşkusunu zirveye taşıyacak.