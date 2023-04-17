Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı: Bankadan para çekip gidiyorlar!
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Kapalıçarşıda dolar kurunu gösteren tabelayı paylaştı. Demirtaş, "Bu sürdürülebilir mi? İnsanlar bankadan para çekip Kapalıçarşı'ya gidiyor" dedi.
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Kapalıçarşı'da gerçek dolar kuru 20’yi geçti. Geçmiş olsun…" dedi.
"Kapalıçarşıda şu an dolar alış-satış şu şekilde" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"İki Kur oluştu. Biri Banka ekranlarında gördüğünüz Kur biri de Kapalıçarşı. Satmak isteseniz Bankada 19,30-19,40’a satıyorsunuz. Kapalıçarşı da 19,97" dedi.
"BANKADAN ÇEKİP KAPALIÇARŞIYA GİDİYORLAR"
"Bu sürdürülebilir mi?" diye soran Demirtaş, "İnsanlar bankadan para çekip Kapalıçarşı'ya gidiyor" ifadelerini kullandı.