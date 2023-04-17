Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı: Bankadan para çekip gidiyorlar!

"Kapalıçarşıda şu an dolar alış-satış şu şekilde" diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İki Kur oluştu. Biri Banka ekranlarında gördüğünüz Kur biri de Kapalıçarşı. Satmak isteseniz Bankada 19,30-19,40’a satıyorsunuz. Kapalıçarşı da 19,97" dedi.