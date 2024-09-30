Kapalıçarşı'da Büyük Kriz! Fiyatı 7 Bin 100 Lira Arttı
Kapalıçarşı esnafı, Fatih Belediyesi tarafından işgaliye ücretlerine yapılan yüksek zamları protesto ediyor. Belediyenin işgaliye ücretini 900 TL'den, dükkanın bulunduğu konuma göre metrekare başına 8.000 ila 15.000 TL'ye çıkarması, esnaf arasında büyük tepkiye yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Esnaf, uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine bu yönteme başvurdu. Bazı dükkanlarda işgaliye ücretlerinin aylık 75 bin TL'ye kadar çıktığını belirten esnaf, bu zam oranlarını "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor.
Mısır Çarşısı'nda işgaliye ücretlerinin metrekaresi 700-900 TL arasında değiştiğini vurgulayan esnaf, Kapalıçarşı'da uygulanan yeni tarifelerin çok daha yüksek olmasına tepkili. Protestoların devam etmesi beklenirken, esnafın bu karara karşı mücadelesi sürüyor.
İşgaliye ücreti, kamuya ait yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi alanların herhangi bir nedenle işgal edilmesi durumunda metrekare başına alınan harç anlamına gelir.