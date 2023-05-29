Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları yorumu: Unutmamak lazım!
Ons altın son iki ayın en düşük seviyesi bin 930 dolara kadar gerilerken, Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları yorumu geldi.
Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı. Piyasalar seçim sonrası ilk işlem gününe hareketli başladı.
Geçtiğimiz günlerde bin 400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası bin 358 liraya kadar geriledi.
ONS ALTIN SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi bin 940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.
ALTIN, UZUN DÖNEM YATIRIM ARACI
İç piyasada Kapalıçarşı’da da hareketlilik görülürken, uzmanlar altında düşüşleri normal karşılarken altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu hatırlattı.