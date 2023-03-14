Kapalıçarşı esnafı, uyarıları tek tek sıraladı ve gram altın tahmininde bulundu!

ALTINDA KÂR SATIŞLARI BAŞLADI

Altında yaşanan yükseliş iç piyasayı da hareketlendirdi. Altının yükselişini fırsat bilen bazı vatandaşlar kâr satışı için Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin 945 lira, yarım altın 3 bin 888 lira, tam altın 7 bin 751 liradan satılıyor.