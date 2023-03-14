Kapalıçarşı esnafı, uyarıları tek tek sıraladı ve gram altın tahmininde bulundu!
ABD'de Silikon Vadisi (SVB) ve Signature bankalarının iki gün arayla iflas etmesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın, son 40 günün en yüksek seviyesine ulaşırken, Kapalıçarşı esnafı, uyarılarda bulundu ve gram altın fiyatı tahmininde bulundu.
ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, gram altın fiyatlarında doping etkisi yaptı.
Altın fiyatları yükselişe geçerken, ABD’de yaşanan banka iflasları güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.
GRAM ALTIN, REKOR SEVİYELERİ GÖRDÜ
Ons altın, küresel piyasalardan gelen haberler sonrası 1 buçuk ay aradan sonra 1900 dolar seviyesini aştı. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın bin 187 lira seviyesini gördü.
ALTINDA KÂR SATIŞLARI BAŞLADI
Altında yaşanan yükseliş iç piyasayı da hareketlendirdi. Altının yükselişini fırsat bilen bazı vatandaşlar kâr satışı için Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin 945 lira, yarım altın 3 bin 888 lira, tam altın 7 bin 751 liradan satılıyor.