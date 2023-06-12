Kapalıçarşı esnafı 'problem yaşıyoruz' dedi, altın fiyatları tahmininde bulundu!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceği ihtimalinin güçlenmesine karşın ABD ekonomisinde iş gücü piyasasında soğuma sinyallerinin istenilen seviyede olmadığını aktaran analistler, Fed'in temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini söyledi.