Kapalıçarşı esnafı 'problem yaşıyoruz' dedi, altın fiyatları tahmininde bulundu!
Haftaya hareketli başlayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altına olan talebin artması sonrası "Tedarik konusunda problem yaşıyoruz" diyen Kapalıçarşı esnafı, altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulundu.
Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde devam eden belirsizlik altın fiyatlarını baskıladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceği ihtimalinin güçlenmesine karşın ABD ekonomisinde iş gücü piyasasında soğuma sinyallerinin istenilen seviyede olmadığını aktaran analistler, Fed'in temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini söyledi.
FED'İN FAİZ KARARI GÜNDEMİN ODAĞINDA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ
Bu gelişmelerle artan dolar kurundan destek bulan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın bin 970 dolar seviyelerine yükseldi.