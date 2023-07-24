Kapalıçarşı esnafı açıkladı: Gram altın rekor seviyede ama altını tahtından edecek: 'Peynir ekmek gibi satılıyor!'
ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya rekor seviyeye yakın başlayan gram altını tahtından edecek yatırım aracını Kapalıçarşı esnafı açıkladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleşti.
Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretleri ise varlığını koruyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Ayrıca; ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya piyalasalar temkinli başlarken, enflasyon ve resesyon ikilemi altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.