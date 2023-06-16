Kamuya olan borç yapılandırmasında son başvuru tarihi belli oldu
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde kamuya olan borç yapılandırma başvuruları 3 Temmuz’da sona eriyor.
Yapılandırma kapsamında, kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar uzun vadeli taksitlendirilebiliyor.
Yapılandırmanın çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Mali Müşavir Fatma Sönmez, “3 Temmuz tarihi başvuru için son tarih. Borcu olan işletme ve şahıslar için son derece önemi bir fırsat. Son günlerde yaşanabilecek teknik aksaklıklar göz önüne alınarak bir an önce başvurular yapılmalı” hatırlatmasında bulundu.
Bu yapılandırmanın son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödemelerde zorluk yaşayan işletmelere can suyu olacağını belirten Sönmez şunları söyledi:
“7440 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiş olan yapılandırma ile uzun taksitler halinde ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşin ödeme seçeneğiyle de indirimlerden yararlanmak mümkün.”