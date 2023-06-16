Kamuya olan borç yapılandırmasında son başvuru tarihi belli oldu

Yapılandırmanın çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Mali Müşavir Fatma Sönmez, “3 Temmuz tarihi başvuru için son tarih. Borcu olan işletme ve şahıslar için son derece önemi bir fırsat. Son günlerde yaşanabilecek teknik aksaklıklar göz önüne alınarak bir an önce başvurular yapılmalı” hatırlatmasında bulundu.