Kamuya Dev Personel Alımı Yapılacak! Bakanlık ve Kurumlar Tek Tek Açıkladı: KPSS’li ve KPSS’siz Alımlar Başlıyor

Başvurular ve kadro detayları, iş arayışında olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, personel alımı yapacak bakanlıklar ve başvuru şartları...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı, 7’nci ve 9’uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Sözlü sınav ise 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.