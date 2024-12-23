Kamuya Dev Personel Alımı Yapılacak! Bakanlık ve Kurumlar Tek Tek Açıkladı: KPSS’li ve KPSS’siz Alımlar Başlıyor
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımı yapılacağına dair ilanlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. BOTAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi pek çok bakanlık ve kamu kurumu, KPSS’li ve KPSS’siz alımlar gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
Başvurular ve kadro detayları, iş arayışında olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, personel alımı yapacak bakanlıklar ve başvuru şartları...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Milli Eğitim Bakanlığı, 7’nci ve 9’uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Sözlü sınav ise 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı, İstanbul hizmet birimlerinde çalışacak 3 sağlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca, 25 müfettiş yardımcısı alımı için başvurular 13-27 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edilecek. 3-15 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü sınav ile müfettiş yardımcısı alımları gerçekleştirilecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı için 5 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular, 27 Aralık 2024 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav için 28 Ocak 2025’te kura çekilişi yapılacak.
TÜRKPATENT PERSONEL ALIMI
Türk Patent ve Marka Kurumu, 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 24 Aralık 2024 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Sözlü sınav yeri ve tarihi, kurumun internet sitesinden duyurulacak.