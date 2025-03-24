Kamu İşçilerine İlave Tediye 2. Taksit Ödemelerinin Hesaplara Yatacağı Tarih Netleşti! Binlerce Çalışanı İlgilendiriyor
Kamu işçilerini ilgilendiren ilave tediye ödemelerine ilişkin beklenen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri netleşti. Binlerce işçinin merakla beklediği ödeme takvimi de şekillendi. İşte 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri ve detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödemeleriyle ilgili detaylar Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu. 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti, 24 Mart 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece, kamu işçileri 2025 yılına ait ilave tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIYOR?
İlave tediye ödemeleri, işçinin esas maaşı üzerinden hesaplanıyor. Esas maaş, işçinin temel ücretini ifade eder ve ek ödemeler bu hesaba dahil edilmez. Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılırken, bu ödeme genellikle iki eşit taksite bölünür. İlk 26 günlük ödeme yaz aylarında, ikinci 26 günlük ödeme ise yıl sonunda gerçekleştirilir.
KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemeleri, çalışanın brüt maaşına göre değişiklik gösteriyor. Ödeme miktarı işçinin çalıştığı kuruma ve aldığı ücrete bağlı olarak farklılık gösterse de, yıllık toplam 52 günlük maaş tutarında bir ödeme yapılır.
İLK TAKSİT NE ZAMAN YAPILDI?
İlk yarıya ilişkin 26 günlük ilave tediye ödemesinin 13 günü 24 Ocak 2025 tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılmıştı.
İKİNCİ TAKSİT BUGÜN YAPILACAK
Kalan 13 günlük ikinci ödeme ise 24 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılacak.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YILIN İKİNCİ YARISINDA DEVAM EDECEK
İşçiler, 52 günlük ikramiyenin kalan 26 günlük kısmını yılın ikinci yarısında alacak. Bu ödemenin tarihi ise Haziran veya Temmuz ayında duyurulacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
İlave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, belediyeler ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde işçi statüsünde çalışan personele devlet tarafından yapılan ek bir ödemedir. Her yıl işçilerin ücretlerine bakılmaksızın bir maaş tutarında yapılan bu ödeme, işçilerin maddi durumlarına katkı sağlamayı amaçlar.