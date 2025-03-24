Kamu İşçilerine İlave Tediye 2. Taksit Ödemelerinin Hesaplara Yatacağı Tarih Netleşti! Binlerce Çalışanı İlgilendiriyor

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, belediyeler ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde işçi statüsünde çalışan personele devlet tarafından yapılan ek bir ödemedir. Her yıl işçilerin ücretlerine bakılmaksızın bir maaş tutarında yapılan bu ödeme, işçilerin maddi durumlarına katkı sağlamayı amaçlar.