Kamu Bankalarından Yeni Evlenen Çiftlere Özel Konut Kredisi
2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından, aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bazı kamu bankaları, yeni evlenen çiftlerin konut sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla özel konut kredisi kampanyaları başlattı. İşte bu kampanyalar kapsamında sunulan cazip kredi oranları...
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle konut kredisi faiz oranları düşüş trendine girmiş olsa da, oranlar hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçmişte yüzde 1'in altında olan konut kredisi faiz oranları, günümüzde ortalama yüzde 3 civarlarında seyrediyor. Ancak, 2025’in "Aile Yılı" ilanıyla birlikte, bazı kamu bankaları yeni evlenen çiftlere özel avantajlı konut kredisi paketlerini duyurdu.
HALKBANK'TAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ
Halkbank, yeni evlenen çiftlerin ilk evlerini almalarını desteklemek amacıyla düşük faizli ve esnek geri ödeme koşullarına sahip özel bir konut kredisi paketi sundu. Halkbank, başvuru tarihinden itibaren eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olması, başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi olmamış olması ve nikâh tarihinin 3 yıl içinde olması gibi şartlar arayacak.
Bunların yanı sıra, bankadan belirli hizmetleri ve ürünleri talep eden müşteriler, kampanyadan faydalanabilecektir. Bu ürünler arasında, banka kredi kartı sahipliği, hayat sigortası, DASK ve konut sigortası gibi pek çok seçenek bulunuyor. Kampanyaya dahil olan müşterilere, 1 milyon TL'ye kadar, 120 ay vadeli ve yüzde 2,55 faiz oranlı kredi sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası ise, herhangi bir özel başvuru şartı aramadan, 1 milyon TL ve 120 ay vadeli kredi için faiz oranını yüzde 2,59 olarak belirledi. Bu, düşük faizli kredi arayan çiftler için cazip bir seçenek sunuyor.
DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Diğer bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranları ise şu şekilde sıralanıyor:
Kuveyt Türk: %2.68 (Kar Payı Oranı)
Albaraka: %2.68 (Kar Payı Oranı)
Vakıf Katılım: %2.74 (Kar Payı Oranı)
QNB: %2.85
TEB: %2.85
İş Bankası: %2.85
Akbank: %2.85
Yapı Kredi: %2.89
Garanti BBVA: %2.88
Denizbank: %3.81
ICBC Bank: %4.17
Şekerbank: %5.89
Yeni evlenen çiftler, bu uygun faiz oranlarıyla konut sahibi olma şansına sahip.