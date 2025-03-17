Kamu Bankalarından Yeni Evlenen Çiftlere Özel Konut Kredisi

Bunların yanı sıra, bankadan belirli hizmetleri ve ürünleri talep eden müşteriler, kampanyadan faydalanabilecektir. Bu ürünler arasında, banka kredi kartı sahipliği, hayat sigortası, DASK ve konut sigortası gibi pek çok seçenek bulunuyor. Kampanyaya dahil olan müşterilere, 1 milyon TL'ye kadar, 120 ay vadeli ve yüzde 2,55 faiz oranlı kredi sunuluyor.