Kamp Malzemeleri ve Karavan Üreticisi 123 Yıllık Dev Şirket Batıyor

1902’DE AT BATTANİYESİYLE BAŞLAYAN SERÜVEN

Şirketin temelleri, 1902 yılında Friedrich Herzog tarafından Almanya’da atıldı. İlk üretim hattı at battaniyeleri ve sırt çantaları üzerine kurulan işletme, yıllar içinde ürün gamını genişletti. 1958 yılında Erich Herzog’un yönetimi devralmasıyla birlikte, kampçılık pazarına özel çadırlar ve karavan aksesuarları üretilmeye başlandı. Özellikle büyük tente sistemleri ve modüler kamp çözümleriyle Avrupa pazarında kendine kalıcı bir yer edinen şirket, son döneme kadar faaliyetlerini istikrarlı biçimde sürdürmüştü.

YENİDEN YAPILANMA UMUDU SÜRÜYOR

Herzog Freizeit’in iflas sürecine rağmen umutlu olduğu ve yeniden yapılanma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Yetkililer, şirketin tecrübesi ve marka değerinin yeni bir yatırımcı veya finansal destekle yeniden ekonomiye kazandırılabileceğini düşünüyor.

Ancak şimdilik kesin olan bir şey var: 1 asrı aşkın süredir kamp tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Herzog Freizeit, zorlu bir dönemin tam ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.