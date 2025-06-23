Kamp Malzemeleri ve Karavan Üreticisi 123 Yıllık Dev Şirket Batıyor
Kamp ve karavan ekipmanları alanında dünyanın en köklü firmalarından biri olan Alman Herzog Freizeit, 123 yıllık geçmişine rağmen iflas başvurusunda bulundu. 1902 yılında at battaniyesi üretimiyle ticari hayatına başlayan ve son yıllarda karavan aksesuarlarıyla öne çıkan şirket, ekonomik dar boğazdan çıkamayınca mahkemeye başvurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren şirketten yapılan açıklamada, iflas sürecinin çalışanlara maaş garantisi sağladığı belirtildi. İlk etapta çalışan ücretleri 3 ay boyunca devletin iflas fonu tarafından karşılanacak. Öte yandan, üretim ve satış faaliyetlerinin mevcut haliyle devam edeceği ve yeniden yapılanma sürecinin hedeflendiği ifade edildi.
KAMP SEKTÖRÜNÜ SARSAN NEDENLER
Herzog Freizeit’in iflas kararının arkasında pandeminin etkileri, artan hammadde ve üretim maliyetleri ile birlikte düşen talep yer alıyor. Pandemi sonrasında kampçılık sektöründe yaşanan durgunluk, enerji ve lojistik maliyetlerindeki yükselişle birleşince, şirketin sürdürülebilirliği zora girdi.
ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE DE TERCİH EDİLİYORDU
Herzog Freizeit’in ürünleri sadece Avrupa’da değil, Türkiye’de de karavan kullanıcıları tarafından yakından biliniyordu. Özellikle karavanlara özel ön çadır çözümleriyle tanınan marka, yerli tüketici için kalite ve dayanıklılık açısından ön plandaydı. Şirketin iflası, bu ürünlere erişimi de doğrudan etkileyebilir.
1902’DE AT BATTANİYESİYLE BAŞLAYAN SERÜVEN
Şirketin temelleri, 1902 yılında Friedrich Herzog tarafından Almanya’da atıldı. İlk üretim hattı at battaniyeleri ve sırt çantaları üzerine kurulan işletme, yıllar içinde ürün gamını genişletti. 1958 yılında Erich Herzog’un yönetimi devralmasıyla birlikte, kampçılık pazarına özel çadırlar ve karavan aksesuarları üretilmeye başlandı. Özellikle büyük tente sistemleri ve modüler kamp çözümleriyle Avrupa pazarında kendine kalıcı bir yer edinen şirket, son döneme kadar faaliyetlerini istikrarlı biçimde sürdürmüştü.
YENİDEN YAPILANMA UMUDU SÜRÜYOR
Herzog Freizeit’in iflas sürecine rağmen umutlu olduğu ve yeniden yapılanma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Yetkililer, şirketin tecrübesi ve marka değerinin yeni bir yatırımcı veya finansal destekle yeniden ekonomiye kazandırılabileceğini düşünüyor.
Ancak şimdilik kesin olan bir şey var: 1 asrı aşkın süredir kamp tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Herzog Freizeit, zorlu bir dönemin tam ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.