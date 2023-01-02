Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili dikkati çeken bir yazı kaleme kaldı.
Geçtiğimiz günlerde detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması bekleniyor.
8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 'EYT’liler maaşınızın yüzde 40’ı gitti’ başlıklı yazısında dikkati çeken bilgiler verdi:
"2021 yılında ve öncesinde emekli olanlara 2022 yılında emekli maaşlarına %78,6 oranında zam yapıldı. Oysa EYT yüzünden bekleyenlerin emeklilik primlerine sadece ve sadece %25,5 zam yapıldı.