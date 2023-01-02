Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili dikkati çeken bir yazı kaleme kaldı.

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Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

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Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler - Resim: 2

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler - Resim: 3

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 'EYT’liler maaşınızın yüzde 40’ı gitti’ başlıklı yazısında dikkati çeken bilgiler verdi:

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Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler - Resim: 4

"2021 yılında ve öncesinde emekli olanlara 2022 yılında emekli maaşlarına %78,6 oranında zam yapıldı. Oysa EYT yüzünden bekleyenlerin emeklilik primlerine sadece ve sadece %25,5 zam yapıldı.

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