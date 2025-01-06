Kafe ve Restoranlarda Yeni Dönem: Artık Buna da Para Ödenecek

Son dönemde bazı restoranlar, rezervasyon yaptıran müşterilerden "kapora ücreti" talep etmeye başladı. Daha önce sadece özel günler için geçerli olan bu uygulama, artık sıradan günlerde de zorunlu hale getirildi. İşletmeler, bu yöntemle garanti gelir sağlamayı hedeflerken, müşteriler uygulamanın adil olmadığını belirtti.

YA KİŞİ BAŞI 500 TL YA DA MENÜ ÜCRETİNİN TAMAMI İSTENİYOR

Bazı restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret belirlerken, bazıları ise müşterilerden seçilen menünün toplam tutarını önceden istiyor. ATV’nin haberine göre, rezervasyon iptali durumunda pek çok işletme, alınan ücreti iade etmiyor.