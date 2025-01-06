Kafe ve Restoranlarda Yeni Dönem: Artık Buna da Para Ödenecek
İşletmeler müşterilerden "rezervasyon kaporası" talep etmeye başladı. Bazı kafe ve restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret belirlerken, bazıları ise müşterilerden seçilen menünün toplam tutarını önceden istiyor.
Kaynak: ATV Haber
Son dönemde bazı restoranlar, rezervasyon yaptıran müşterilerden "kapora ücreti" talep etmeye başladı. Daha önce sadece özel günler için geçerli olan bu uygulama, artık sıradan günlerde de zorunlu hale getirildi. İşletmeler, bu yöntemle garanti gelir sağlamayı hedeflerken, müşteriler uygulamanın adil olmadığını belirtti.
YA KİŞİ BAŞI 500 TL YA DA MENÜ ÜCRETİNİN TAMAMI İSTENİYOR
Bazı restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret belirlerken, bazıları ise müşterilerden seçilen menünün toplam tutarını önceden istiyor. ATV’nin haberine göre, rezervasyon iptali durumunda pek çok işletme, alınan ücreti iade etmiyor.
"YÜZDE 100 ÜCRET ALINMASI ŞART"
Restoran sahipleri, bu uygulamanın işletmeleri zarar etmekten koruduğunu ifade ediyor. Bir işletmeci, "Rezervasyon yapanların en az yüzde 30’u gelmiyor. Bu yüzden yüzde yüz ücret alınması şart. Aksi halde işletmeler zarar ediyor" açıklamasında bulundu.
"İPTAL DURUMUNDA ÜCRETİN İADE EDİLMESİ GEREK"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, restoranların kapora uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güllü, "Türk hukukunda 'kapora' doğrudan düzenlenmemiştir. Ancak 'bağlanma parası' ve 'cayma parası' gibi kavramlar yer alıyor. Eğer alınan ücret bağlanma parası olarak nitelendirilirse, iptal durumunda iade edilmesi gerekir. Ancak cayma parası olarak belirtilmişse iade edilmesi zorunlu değil” dedi.
Güllü, "Rezervasyon için ödeme yapacak kişiler, bu ödemenin bağlanma parası olduğunu yazılı olarak teyit etmeliler. Rezervasyon iptali durumunda ise firmaya yazılı bildirimde bulunarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirler" açıklamasında bulundu.