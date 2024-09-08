Kafadar Meslektaşlar Tarım İşine Girdi: Topraktan Sağanak Gibi Bereket Fışkırdı

HEDEF 10 BİN DÖNÜM VE TESİSLEŞME

Kooperatif, şu anda ürettiği ürünleri işlemek için zeytin ve zeytinyağı tesisi kurmayı planlıyor. Hedefleri ise 10 bin dönüm araziye ulaşarak, 1000 doktorun ortak olduğu dev bir tarımsal yapıya dönüşmek. Bu kapsamda, kullanılmayan ve tarıma kazandırılmayan arazileri değerlendiriyorlar. 7 yıldır ekilmeyen 100 dönümlük bir tarlaya ayçiçeği eken kooperatif, bu yıl başarılı bir hasat gerçekleştirdi.

Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kooperatif, tıp fakültesi öğrencilerine burs desteği de sağlıyor. İmamoğlu Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek, kooperatifin bölgeye kattığı değeri takdir ederek, güvenilir ürünlerin bölge tarımına olumlu katkılar sunduğunu ve her türlü desteği verdiklerini belirtti.