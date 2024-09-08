Kafadar Meslektaşlar Tarım İşine Girdi: Topraktan Sağanak Gibi Bereket Fışkırdı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin önderliğinde bir grup doktor, güvenilir gıdaya erişim ihtiyacından yola çıkarak, tarımsal alanda büyük bir başarı elde etti. Üç yıl önce başlayan bu tarımsal girişim, zamanla büyüyerek 70 doktorun kurduğu Tabipler Tarım Kooperatifi'ne dönüştü ve katılımlar sayesinde kısa sürede üye sayısı 160’a ulaştı.
Kooperatif, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 500 dönümlük bir arazi satın alarak tarımsal faaliyetlerini genişletti. Zeytin, buğday, badem, susam, domates ve biber gibi ürünler yetiştiren doktorlar, yerel kadın kooperatifleriyle iş birliği yaparak ürünlerini işleyip katma değer sağlıyor. Bu ürünler hem kent merkezinde açılan mağazada hem de internet üzerinden satışa sunuluyor.
HEDEF 10 BİN DÖNÜM VE TESİSLEŞME
Kooperatif, şu anda ürettiği ürünleri işlemek için zeytin ve zeytinyağı tesisi kurmayı planlıyor. Hedefleri ise 10 bin dönüm araziye ulaşarak, 1000 doktorun ortak olduğu dev bir tarımsal yapıya dönüşmek. Bu kapsamda, kullanılmayan ve tarıma kazandırılmayan arazileri değerlendiriyorlar. 7 yıldır ekilmeyen 100 dönümlük bir tarlaya ayçiçeği eken kooperatif, bu yıl başarılı bir hasat gerçekleştirdi.
Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kooperatif, tıp fakültesi öğrencilerine burs desteği de sağlıyor. İmamoğlu Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek, kooperatifin bölgeye kattığı değeri takdir ederek, güvenilir ürünlerin bölge tarımına olumlu katkılar sunduğunu ve her türlü desteği verdiklerini belirtti.