Kadroya geçen memurların maaşı düşecek: İşte maaşı düşecek meslekler

9 maddelik teklifin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Seçim dönemine girdik artık, bu dönemde önemli kanunlar geliyor” dedi. Teklifle ilgili kendilerine etki analizi sunulmadığını ve teklifin ne kadara mal olduğu ile ilgili bir bilginin paylaşılmadığını dile getiren Kuşoğlu, “Burada zikredilenler dışında da birçok kurumdan çok fazla talep var. Olanları da değerlendirmek, hiç olmazsa acele etmeyelim. Bu konuları da değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.