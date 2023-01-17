Kadroya geçen memurların maaşı düşecek: İşte maaşı düşecek meslekler
458 bin 615 sözleşmeli çalışanın memur kadrosuna geçirilmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sözleşmeli çalışanların kadrolu memur olduklarında ne kadar maaş alacakları da netlik kazandı.
AKP'nin Meclis'te görüşmelerine başlanan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini öngören kanun teklifine göre bazı kadrolara geçen çalışanların maaşında düşüş yaşanacak. Yayımlanan analizde, “Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde azalacaktır. Bu kadroya ilişkin bilgilerin bütçeye ek yük getirmeyeceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.
9 maddelik teklifin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Seçim dönemine girdik artık, bu dönemde önemli kanunlar geliyor” dedi. Teklifle ilgili kendilerine etki analizi sunulmadığını ve teklifin ne kadara mal olduğu ile ilgili bir bilginin paylaşılmadığını dile getiren Kuşoğlu, “Burada zikredilenler dışında da birçok kurumdan çok fazla talep var. Olanları da değerlendirmek, hiç olmazsa acele etmeyelim. Bu konuları da değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
"YAPACAKSAK DOĞRU DÜRÜST YAPALIM"
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise kamudaki mağduriyetin tamamının teklifle giderilmediğine dikkat çekerek, “Yapacaksak, doğru dürüst bir şey yapalım. Biraz gecikmeli çıksın. Ama vermediğimize ne için vermediğimizi, verdiğimizi de niye verdiğimizi kamuoyuna açıklayalım” önerisinde bulundu.
İMAMLARIN KADROYA GEÇMESİNİN MALİYETİ 77 MİLYON LİRA
AKP, milletvekillerine teklifle ilgili yapılan etki analizini de sundu. Etki analizine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vekil olarak görev yapan 1710 imam, hatip, müezzin, kayyım bulunuyor. Vekil olarak görev yapanların 8 bin 486 lira, kadrolu olarak görev yapanların 12 bin 250 lira maaş aldığı belirtilen analizde, bunların kadroya alınması sonucunda kamuya maliyetin yıllık 77 milyon 237 bin 280 lira olacağı belirtildi.