Kadınların Gizli Yatırımı Ortaya Çıktı: Kapış Kapış Satın Aldılar
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye genelinde kadınların konut alımındaki payının son yıllarda düzenli olarak arttığını belirterek önemli verileri paylaştı.
Kaynak: İHA
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2014 yılında yüzde 29 olan kadınların konut alım oranı, 2024 yılında yüzde 35'e yükseldi. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Özelmacıklı, Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam nüfusumuzun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye genelinde konut satışlarında 2024 yılında kadınlar yüzde 35 pay ile 517 bin 528, erkekler ise yüzde 55 pay ile 819 bin 231 konut edindi. 24 bin 547 konut ise ortak alındı. Kadınlara konut satışının payı 2014 yılında yüzde 29 seviyelerindeydi” ifadelerini kullandı.
KADINLARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI İL BELLİ OLDU
2024 yılında kadınların en fazla konut satın aldığı iller hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Geçtiğimiz yıl Kırıkkale, Çanakkale, Balıkesir illerimiz yüzde 42 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı illerimiz oldu. Bu illerimizi ise yüzde 41 seviyelerinde Karaman, Edirne ve Sinop illerimiz takip etti” dedi.
EN AZ MUŞ'TAN EV ALINDI
Kadınların konut edinme oranının en düşük olduğu illere de değinen Özelmacıklı, “En az oranda kadınlara konut satışı yapılan illerimiz ise yüzde 22 ile Muş, yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan ve yüzde 24 ile Kars ve Bitlis oldu” şeklinde konuştu.
ORTAK ALIMLARDA O ŞEHİR ZİRVEDE
Cinsiyet ayrımına göre ortak konut alımlarının en fazla gerçekleştiği illeri de açıklayan Özelmacıklı, “Ortak alınan konutlarda ise yüzde 3,99 ile Afyonkarahisar açık ara ilk sırada yer adlı. Afyonkarahisar ilimizi yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti” bilgisini paylaştı.