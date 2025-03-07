Kadınların Gizli Yatırımı Ortaya Çıktı: Kapış Kapış Satın Aldılar

KADINLARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI İL BELLİ OLDU

2024 yılında kadınların en fazla konut satın aldığı iller hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Geçtiğimiz yıl Kırıkkale, Çanakkale, Balıkesir illerimiz yüzde 42 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı illerimiz oldu. Bu illerimizi ise yüzde 41 seviyelerinde Karaman, Edirne ve Sinop illerimiz takip etti” dedi.

EN AZ MUŞ'TAN EV ALINDI

Kadınların konut edinme oranının en düşük olduğu illere de değinen Özelmacıklı, “En az oranda kadınlara konut satışı yapılan illerimiz ise yüzde 22 ile Muş, yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan ve yüzde 24 ile Kars ve Bitlis oldu” şeklinde konuştu.