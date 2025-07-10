Kadınlara Çift Maaş İmkanı! Detaylar Ortaya Çıktı, Hangi Şartlarda Kaç Maaş Alınabilir?
Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan ölüm aylığı düzenlemeleri, eşini kaybeden kadınlara birden fazla maaş alma hakkı tanıyor. Şartları sağlayan dul kadınlar, hem eşlerinden hem de anne babalarından kalan maaşlardan faydalanabiliyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan ölüm aylığı, sigortalı olarak çalışan ya da emekli olduktan sonra vefat eden kişilerin geride kalan eş, çocuk ve bazı durumlarda anne-babalarına bağlanabiliyor. Gazeteci Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, ölüm aylığı bağlanabilmesi için SSK’ya bağlı kişilerde 900 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ise 1.800 gün prim ödemiş olma şartı aranıyor.
DUL MAAŞINDA ORANLAR NASIL HESAPLANIYOR?
Eşi vefat eden kadın çalışmıyorsa ya da emekli değilse, eşinin maaşının %75’i oranında dul maaşı alabiliyor. Çalışan ya da emekli olan dul kadınlar için bu oran %50’ye düşüyor. Çocuklar ise %25 oranında yetim maaşı alabiliyor. Bu ödeme, erkek çocuklar için 18 yaşına kadar, kız çocuklar için ise evlenene kadar sürüyor.
BİRDEN FAZLA MAAŞ ALINABİLİR Mİ?
Erdem’in verdiği bilgilere göre, bazı durumlarda kadınlar birden fazla maaş alabiliyor. Örneğin, hem kendi emekli maaşını alan bir kadın, aynı zamanda vefat eden eşinden de dul maaşı alabiliyor. Ayrıca, aktif olarak bir işte çalışıyorsa buradan da gelir elde etmesi mümkün oluyor.
BABA VE EŞTEN AYNI ANDA MAAŞ ALMA ŞARTI
1 Ekim 2008 öncesinde farklı sosyal güvenlik kurumlarından maaş alma hakkı mümkündü. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun sonrası aynı anda çift maaş alma imkânı büyük ölçüde kaldırıldı. Ancak hâlâ belirli şartları taşıyan kadınlar hem eşten hem babadan maaş alabiliyor. Bu durumda yüksek olan maaşın tamamı, diğerinin ise yarısı ödeniyor.
KIZ ÇOCUKLARI İÇİN AYRI DÜZENLEMELER VAR
Çalışmayan ve evlenmemiş kız çocukları, anne ya da babasından yetim maaşı alabiliyor. Kız çocuk çalışmaya başlarsa SSK ya da Bağ-Kur’dan bağlanan maaşı kesiliyor. Ancak bu kişi Emekli Sandığı’ndan maaş alıyorsa, çalışması maaşı etkilemiyor. Yalnızca memur olarak çalışmaya başlaması durumunda kesinti yapılıyor.
EVLİLİK MAAŞI ETKİLİYOR
Hem dul hem yetim maaşı alabilen kadınlar, evlendiklerinde maaşları kesiliyor. Bu nedenle evlilik, SGK’dan alınan gelirlerde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE DİKKAT EDİLECEKLER
Ölüm aylığı başvuruları SGK müdürlüklerine yapılabiliyor. Kadın ya da erkek fark etmeksizin, evli olmayan kişiler bu maaşlardan faydalanabiliyor. Yalnızca yeniden evlenme durumunda dul maaşının kesileceği belirtiliyor.
Çift maaş ya da birden fazla gelir elde etme hakkı, kişisel durumlara göre değişiklik gösterdiğinden, SGK uzmanlarından detaylı bilgi alınması önem taşıyor.