Kadınlara Çift Maaş İmkanı! Detaylar Ortaya Çıktı, Hangi Şartlarda Kaç Maaş Alınabilir?

DUL MAAŞINDA ORANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Eşi vefat eden kadın çalışmıyorsa ya da emekli değilse, eşinin maaşının %75’i oranında dul maaşı alabiliyor. Çalışan ya da emekli olan dul kadınlar için bu oran %50’ye düşüyor. Çocuklar ise %25 oranında yetim maaşı alabiliyor. Bu ödeme, erkek çocuklar için 18 yaşına kadar, kız çocuklar için ise evlenene kadar sürüyor.