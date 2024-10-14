Kadınlara 20 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılacak: Başvuru Tarihini Kaçıran Yandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu hafta itibarıyla yurt genelinde başvuruda bulunan vatandaşların hesaplarına evde bakım maaşı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerini hesaplara yatırmayı planlıyor. Destek ödemelerine dair gelişmeler yakından takip edilirken, farklı yardım projeleri de merak ediliyor.

Bakanlığın açıklamalarına göre, ekim ayı boyunca destek ödemeleri yapıldıkça resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacak. Bakanlık desteklerinin yanı sıra, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde yaşayan vatandaşlar da belediyelerin sağladığı projeleri yakından takip ediyor. Özellikle yaşlı ve engelli aylıkları, aile destek paketi ödemeleri ekim ayında vatandaşlara ulaştırılırken, evde bakım maaşı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin bu hafta içinde yapılması bekleniyor.