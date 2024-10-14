Kadınlara 20 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılacak: Başvuru Tarihini Kaçıran Yandı
Ekim ayının ortalarına gelinirken, dar gelirli kişilere yönelike sağlanacak desteklere ilişkin yeni açıklamalar yapılmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu hafta itibarıyla yurt genelinde başvuruda bulunan vatandaşların hesaplarına evde bakım maaşı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerini hesaplara yatırmayı planlıyor. Destek ödemelerine dair gelişmeler yakından takip edilirken, farklı yardım projeleri de merak ediliyor.
Bakanlığın açıklamalarına göre, ekim ayı boyunca destek ödemeleri yapıldıkça resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacak. Bakanlık desteklerinin yanı sıra, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde yaşayan vatandaşlar da belediyelerin sağladığı projeleri yakından takip ediyor. Özellikle yaşlı ve engelli aylıkları, aile destek paketi ödemeleri ekim ayında vatandaşlara ulaştırılırken, evde bakım maaşı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
20 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ
Ekim ayı boyunca sosyal yardımlardaki artış ve yeni destek ödemelerine yönelik araştırmalar devam ederken, belediyeler de vatandaşlara yardım sağlamak için yeni projeler geliştiriyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dul ve yetim kadınlar için yılda 20.000 TL'lik destek sağlayacaklarını duyurdu. Bu destek projesi, özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak Yakın Kart programı çerçevesinde yürütülecek.
YAKIN KART NEDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yakın Kart projesine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı ve ilk başvurular alınmaya başlandı. Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, ilgili internet sitesinden detayları öğrenebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.