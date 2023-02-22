Kadıköy'de kira fiyatları uçtu: 4 bin liralık daire 30 bin lira oldu

Emlak Uzmanı Hason, “Kira artışlarının asıl nedeni, eskiden 1-2 milyon olan daireler 11-12 milyon olunca insanlar satın alamaz oldu ve krediler de durunca bu sefer insanlar kiraya geçmek zorunda kaldılar. Kadıköy ve Bağdat Caddesi civarına baktığımız zaman, uzun zamandır elimizde kiralık daire yok. Bundan 5-6 sene önce Bağdat Caddesi’nde 4 bin TL kiraya verilen bir daire bugün 30 bin TL civarında. Depremden sonra fiyatlarda bir düşüş ya da artış olmadı. 100-150 bin TL’lik kiralık daireler 2-3 ay öncesine kadar da vardı. Yüzlerce emlakçının o daireleri kiralamak için çalıştığı fahiş fiyatlı daireler var” dedi.