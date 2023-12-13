Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat

Bu durumdakiler için kadınlarda en az 58 erkeklerde ise 60 yaşını doldurma şartı aranıyor. 9 Eylül 1999’de işe başlayıp bir gün ile emekliliği kaçıranlar var. Bu söz konusu ikinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.