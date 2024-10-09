Kademeli Emeklilik Bekleyenleri İşaret Etti! Emeklilik Yaşı İçin Satır Arasında Ortaya Çıktı: ‘İşin Gerçeği Bu, Kıyamet Kopar’

Emeklilik yaşının yükseltilmesinin ikinci bir EYT doğuracağını belirten uzman isim, “9 Eylül 1999'dan sonra sisteme girenler bir gün farkla 17 yıl-20 yıl zaten geç emekli oluyorlar. Buna karşı ne dediler? Bizim emeklilik sistemimizi kademelendirin, daha adil hale getirin. Şimdi zaten böyle bir sıkıntı varken üstüne emeklilik yaşını birdenbire 65 veya 70'e yükseltirseniz ne olur? Kıyamet kopar. Böyle bir şey hangi hükümet olursa olsun mümkün değil. İşin gerçeği bu” değerlendirmesini yaptı.