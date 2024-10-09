Kademeli Emeklilik Bekleyenleri İşaret Etti! Emeklilik Yaşı İçin Satır Arasında Ortaya Çıktı: ‘İşin Gerçeği Bu, Kıyamet Kopar’
Emeklilikte EYT’den sonra kademeli emeklilik beklentileri dile getirilirken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, OVP’nin satır aralarında yer alan emeklilik yaşı ile ilgili gerçeği anlattı. Peki emeklilik yaşı 70’e mi çıkacak? Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman? İşte Karakaş’ın dikkat çektiği o nokta…
EYT ile milyonlarca kişi emekli oldu, bu yıl ise emeklilik dilekçelerinin büyük bölümünü EYT’lilerin oluşturması bekleniyor. Milyonlarca kişiye erken emeklilik kapısı aralayan EYT sonrası 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigorta başlangıcı olanlar arasında emeklilik tarihinde 17 yıldan başlayan farklılık kademeli emeklilik seslerini daha da yükseltmiş durumda.
SGK UZMANINDAN 3,5 YIL UYARISI
Sosyal güvenlik reformunun üzerinden 18 yıl geçtiğini anımsatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş önümüzde 3,5 yıl gibi bir süre olduğunu ifade ederek, “Eğer ki biz bu üç buçuk yıl içerisinde çok köklü bir değişiklik yapmazsak artık sosyal güvenlik sistemimizin çökeceğini de çok rahatlıkla söylüyorum” derken şunları dile getirdi.
“Biz sadece işin bir noktasından ele alıyoruz konuyu, diğer noktalarını göz önünde bulundurmuyoruz. EYT boyutunda da gördük. Kademe niye ortaya çıktı? Çünkü sosyal güvenlikle ilgili yaptığınız düzenlemeleri masaya yatırırken istihdam boyutunu göz önünde bulundurmanız lazım.
Demografik verileri göz önünde bulundurmanız lazım. Bu sene ne oldu? Bizim nüfus birdenbire bıçak kesilir gibi kesildi. Önümüzdeki yıllar daha da kesilecek. Peki biz kimleri sosyal güvenlik sisteminin içerisine koyacağız?”
“HERKES 65 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK”
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen emeklilik yaşının 70’e yükseleceği iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karakaş, “Emeklilik yaşıyla ilgili biz bir yanlışı düzeltelim. Özellikle bazı medyalarda keyfi olarak, 'emeklilik yaşı 70 yaşına çıkacak' gibi haberler görüyoruz. Emeklilik yaşı 70 yaşına çıkmaz” diye konuştu.
“Biz zaten 2006 yılından bahsettik. 2006 yılında sosyal yönelik reformu yapılırken emeklilik yaşı kadın, erkek 2048-2049 ile zaten 65 olacak. Bizde maksimum 85. Ama EYT ile birlikte değişiklikler oldu. Orada yaş şartı kaldırıldı.
EYT'liler haricinde kalanlarda en erken emeklilik, kadınlarda 58, erkeklerde 60. Kadınların bu avantajı ilerleyen yıllarda ortadan kalkacak. Çünkü bizim aslında sosyal güvenlik sistemimizde kadınlara bir pozitif ayrımcılık var” diyen Karakaş şunları söyledi:
“Mesela kadınlar 50, erkekler 55 idi. Ondan sonra yapılan reformda kadınların 3 yılı gitti. Kadınlara ne oldu? Şimdi 58, erkekler 60. Önümüzdeki yıllarda 2048 yılına geldiğimiz zaman kadın erkek ayrımı ortadan kalkıyor. Herkes 65 yaşında emekli olacak.”
“EMEKLİLİK YAŞININ 70 OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”
Emeklilik yaşının kesinlikle yükseltilemeyeceğinin altını çizen Karakaş, “Zaten emeklilik yaşı 65'e çıkıyor. Siz kalkıp da bu şu anda emeklilikte kademe dediniz. Bunun 70 olması mümkün değil” dedi.
Emeklilik yaşının yükseltilmesinin ikinci bir EYT doğuracağını belirten uzman isim, “9 Eylül 1999'dan sonra sisteme girenler bir gün farkla 17 yıl-20 yıl zaten geç emekli oluyorlar. Buna karşı ne dediler? Bizim emeklilik sistemimizi kademelendirin, daha adil hale getirin. Şimdi zaten böyle bir sıkıntı varken üstüne emeklilik yaşını birdenbire 65 veya 70'e yükseltirseniz ne olur? Kıyamet kopar. Böyle bir şey hangi hükümet olursa olsun mümkün değil. İşin gerçeği bu” değerlendirmesini yaptı.