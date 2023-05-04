JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam!

Rapora göre, Ortodoks politikalara güçlü dönüş durumunda dolar/TL'nin 25 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Banka, bu senaryoda Türk hisse senetlerinin hali hazırda 4,5 olan F/K oranın 9,2'ye çıkacağını öngörürken dolar bazında 249,765 puan olan MSCI Türkiye Endeksi'nin 435,180 puana çıkacağını tahmin etti.