Japon Otomotiv Devi Gemileri Yaktı: 100 Bin Lira İndirim ve Dev Kredi İmkanını Duyurdu

Toyota, Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olmayı sürdürüyor. Bu yeni kampanya çerçevesinde, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Toyota Hilux ve Toyota Corolla Hybrid gibi birçok popüler modelde önemli indirimler uygulanacak. Belirtilen modellere, 100.000 TL’ye varan indirimlerle ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca, bu araçların tamamına kredi imkanı da sunulacak, bu da araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

HEPSİNE KREDİ FIRSATI

Toyota’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanya kapsamında bireysel ve tüzel kişilikler için araç fiyatının tamamına kredi imkanı sağlanıyor. Toyota’dan yapılan açıklamada, müşterilere hem indirim hem de uygun ödeme koşullarıyla yeni bir Toyota sahibi olmanın kolaylaştırıldığı vurgulanıyor.