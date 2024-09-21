Japon Otomotiv Devi Gemileri Yaktı: 100 Bin Lira İndirim ve Dev Kredi İmkanını Duyurdu
Japon otomotiv devi Toyota, Eylül ayı itibarıyla yeni fiyat listesini açıkladı ve özel kampanyalarını duyurdu. Eylül ayına özel olarak başlatılan bu kampanyalar kapsamında, Toyota müşterilerine 100.000 TL'ye kadar indirim ve avantajlı kredi imkanları sunuluyor.
Kaynak: Ekonomim.com
Toyota, Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olmayı sürdürüyor. Bu yeni kampanya çerçevesinde, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Toyota Hilux ve Toyota Corolla Hybrid gibi birçok popüler modelde önemli indirimler uygulanacak. Belirtilen modellere, 100.000 TL’ye varan indirimlerle ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca, bu araçların tamamına kredi imkanı da sunulacak, bu da araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.
HEPSİNE KREDİ FIRSATI
Toyota’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanya kapsamında bireysel ve tüzel kişilikler için araç fiyatının tamamına kredi imkanı sağlanıyor. Toyota’dan yapılan açıklamada, müşterilere hem indirim hem de uygun ödeme koşullarıyla yeni bir Toyota sahibi olmanın kolaylaştırıldığı vurgulanıyor.
AY SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK
Toyota'dan yapılan açıklamada, "Araç fiyatının %100’üne kadar olan kredi imkânı kampanyası ALJ Finans tarafından sunulmaktadır. Net ödeme planı ALJ Finans tarafından başvuru sırasında, talep edilen kredi miktarı ve müşteri risk durumuna göre belirlenecektir. ALJ Finans, krediyi kullandırıp kullandırmamakta, kampanyayı durdurma veya kampanya şartlarında değişiklik yapmakta tamamen serbesttir. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 30/09/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve katılan bayilerde geçerlidir. ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkına sahiptir" denildi.
TOYOTA COROLLA 2024 EYLÜL FİYAT LİSTESİ
(Model-Fiyat-Kampanyalı fiyat)
Corolla
1.5 Vision Multidrive S 1.523.000 TL 1.433.000 TL
1.5 Dream Multidrive S 1.583.500 TL 1.518.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.672.000 TL 1.607.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.781.000 TL 1.716.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.900.000 TL 1.835.000 TL
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.825.500 TL
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.891.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.940.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.082.500 TL
Corolla Cross
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL 1.888.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.122.000 TL 1.941.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.311.000 TL 2.135.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.471.000 TL 2.283.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.503.000 TL 2.283.000 TL
C-HR
1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.899.000 TL 1.615.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.118.000 TL 2.028.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.241.500 TL 2.151.500 TL
Corolla HB Hybrid
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.822.000 TL 1.615.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack siyah tavan e-CVT 1.969.000 TL 1.750.000 TL
Yaris Cross
1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.720.000 TL 1.619.000 TL
1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.838.000 TL 1.728.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.898.500 TL 1.783.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.098.000 TL 1.873.500 TL
Hybrid Yaris
1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.480.500 TL 1.365.500 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.681.000 TL 1.550.000 TL