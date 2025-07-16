Jandarmanın Başında Nöbet Tuttuğu Tek Hasat Dönemi! Kilosu 600 Bin Lira

Temmuz ve ağustos aylarında toprağa ekilen safran, ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor. Ancak bu yıl fiyatının 600 bin TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, sadece çiçekleri değil, tohumları da kıymetli hale geldi. Bu durum, özellikle gece saatlerinde tarlalarda yaşanan hırsızlık girişimlerini artırdı. Üreticiler, jandarmayla birlikte dönüşümlü olarak nöbet tutarak tarlalarını korumaya çalışıyor.