Jandarmanın Başında Nöbet Tuttuğu Tek Hasat Dönemi! Kilosu 600 Bin Lira
Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan safran, yüksek fiyatı nedeniyle hırsızların hedefi haline geldi. Bu yıl kilogram fiyatının 600 bin TL'ye kadar çıkması beklenen safran için üreticiler alarm durumuna geçti. Özellikle Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, safran tarlalarında adeta seferberlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri, bitkinin tohum ve soğanlarını çalmak isteyenlere karşı gece gündüz devriye geziyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ve ağustos aylarında toprağa ekilen safran, ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor. Ancak bu yıl fiyatının 600 bin TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, sadece çiçekleri değil, tohumları da kıymetli hale geldi. Bu durum, özellikle gece saatlerinde tarlalarda yaşanan hırsızlık girişimlerini artırdı. Üreticiler, jandarmayla birlikte dönüşümlü olarak nöbet tutarak tarlalarını korumaya çalışıyor.
DRONE VE TERMAL KAMERA İLE GÖZETİM
Safran tarlalarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri, termal kameralarla gece görüşü sağlarken, havadan da drone desteğiyle alanı sürekli gözetliyor. Özellikle ekim yapılan arazilerde sıklaştırılan devriyeler sayesinde bugüne kadar ciddi bir hırsızlık vakası yaşanmadı.
YÜKSEK FİYAT, YÜKSEK İLGİ
Geçtiğimiz yıl 450 bin TL’ye satılan safranın bu yılki fiyatı hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de ürünü daha fazla kişinin radarına sokuyor. Tarımda katma değeri yüksek bitkiler arasında yer alan safran, sonbaharda hasat edildikten sonra büyük oranda yurt dışına ihraç ediliyor. Bu da üretimin stratejik önemini daha da artırıyor.
SAFRANBOLU TURİSTLERİN DE UĞRAK NOKTASI OLDU
Safranın olgunlaştığı ekim ayı itibarıyla, Karabük'ün safran tarlaları aynı zamanda turistik bir cazibe merkezine dönüşüyor. Tarlaları mor renge boyayan safran çiçekleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu durum bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
Üreticiler, bu yıl havaların erken ısınması nedeniyle ekim çalışmalarına normalden daha önce başlamış durumda. Kış gelmeden önce verimi en üst düzeye çıkarmak isteyen çiftçiler, ürünlerini hasat edene kadar güvenlik önlemlerini elden bırakmamaya kararlı.