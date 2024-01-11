'İyi bir zam var' dedi, emeklinin beklediği haberi açıkladı: Rakam ve tarih verdi!

TAHMİNİNİ ‘EMEKLİYE İYİ BİR ZAM VAR’ DİYEREK DUYURDU

Ekonomist Barış Soydan ise emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklamasında “Yerel seçimlere yönelik ben yılbaşından itibaren ufak ufak adımları atmaya başladığını düşünüyorum ben iktidarın. Emekliler için bir oran tahmini yapmayayım ama iyi bir zam var. İyi bir zam yapılacağını düşünüyorum yine.