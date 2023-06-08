İthal ürünlerde zam dalgası başladı
Döviz kurundaki hareketlilik, elektronikten otomobile ithal ürün pazarında zam rallisi başlattı. Markalar fiyat güncelleme telaşına düşerken, tüketici ise daha fazla zam gelmeden ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında yeni bir döneme geçilirken, bir süredir baskılanan döviz kurunun serbest kalması özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı.
Apple yılın üçüncü zammını yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi.
Fiyat güncellemesi nedeniyle zaman zaman bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da yaşandı.
Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel ve Selenay Yağcı’nın haberine göre, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları haziran başında yüzde 15 artmıştı.