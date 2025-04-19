İtfaiyeyi Aradıktan Sonra Uzatma Kablosuna Takılacak Cihazlar Belli Oldu: Yangın Çıkarmaları An Meselesi

SADECE YANGIN DEĞİL, SAĞLIK RİSKİ DE TAŞIYOR

Gün boyunca kesintisiz çalışması gereken buzdolabı ve derin dondurucular, sadece teknik değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahip. Bu tür cihazların uzatma kablolarına bağlanması durumunda yaşanabilecek kısa devre ya da gerilim dalgalanmaları, hem yangın riskini artırıyor hem de içerisindeki gıdaların bozulmasına yol açabiliyor.

Özellikle uzun süreli seyahatlerde, buzdolabının fark edilmeden çalışmayı durdurması ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Ayrıca bu tür cihazlar, anlık enerji tüketiminde pik seviyelere ulaştığı için standart uzatma kabloları bu yükü kaldıramayabiliyor.