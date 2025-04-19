İtfaiyeyi Aradıktan Sonra Uzatma Kablosuna Takılacak Cihazlar Belli Oldu: Yangın Çıkarmaları An Meselesi
İtfaiye ekipleri, bazı elektrikli ev aletlerinin asla uzatma kablolarıyla kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde sıklıkla kullanılan uzatma kabloları, elektrik prizlerinin yetersiz kaldığı ya da erişilemediği durumlarda hayat kurtarıcı bir çözüm olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre, bu çözüm bazı durumlarda ciddi yangın tehlikelerine davetiye çıkarabiliyor.
TEHLİKE SAÇAN CİHAZLAR BELLİ OLDU
Uzatma kabloları, pek çok kişi için pratik ve ekonomik bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ancak özellikle yüksek watt gücünde çalışan bazı cihazların bu kablolarla kullanılması, ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, bazı aletlerin doğrudan duvar prizine bağlanması gerektiğini vurgularken, yanlış kullanım durumunda yangın, kısa devre ve elektrik arızalarının kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekiyor.
UZAK DURULMASI GEREKEN İLK CİHAZLAR
Evlerde sıklıkla kullanılan kahve makineleri, mikrodalga fırınlar ve ütüler, kısa sürede yüksek enerji tüketimi gerçekleştiren cihazlar arasında yer alıyor. Bu nedenle doğrudan prize bağlanmaları gerekiyor. Bu cihazların uzatma kablosu ile kullanılması, kablonun ısınarak yangın çıkarmasına yol açabilecek riskli bir durum oluşturuyor.
Aynı şekilde, elektrikli ısıtıcılar ve klimalar da yüksek enerji çekişi nedeniyle uzatma kablolarıyla kullanılmamalı. Üreticiler, bu tür cihazların doğrudan elektrik hattına bağlanması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.
GÜZELLİK ÜRÜNLERİNDE DE RİSK VAR
Saç kurutma makinesi, düzleştirici ve maşa gibi kişisel bakım ürünleri de yüksek watt tüketen aletler arasında. Özellikle banyo gibi nemli ortamlarda kullanılan bu cihazların uzatma kablolarına bağlanması, hem kısa devre riskini artırıyor hem de olası yangınları tetikleyebiliyor. Uzmanlar bu ürünlerin de doğrudan prize takılarak kullanılmasını tavsiye ediyor.
ÇAMAŞIR MAKİNELERİNE DİKKAT
Evlerin vazgeçilmezi olan çamaşır makineleri, hassas elektronik devrelere sahip olduğundan dolayı uzatma kablolarıyla çalıştırılmamalı. Birçok beyaz eşya üreticisi, kullanım kılavuzlarında bu konuya açıkça yer veriyor. Bu cihazların güvenli şekilde çalışabilmesi için doğrudan priz bağlantısı yapılması gerektiği belirtiliyor.
SADECE YANGIN DEĞİL, SAĞLIK RİSKİ DE TAŞIYOR
Gün boyunca kesintisiz çalışması gereken buzdolabı ve derin dondurucular, sadece teknik değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahip. Bu tür cihazların uzatma kablolarına bağlanması durumunda yaşanabilecek kısa devre ya da gerilim dalgalanmaları, hem yangın riskini artırıyor hem de içerisindeki gıdaların bozulmasına yol açabiliyor.
Özellikle uzun süreli seyahatlerde, buzdolabının fark edilmeden çalışmayı durdurması ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Ayrıca bu tür cihazlar, anlık enerji tüketiminde pik seviyelere ulaştığı için standart uzatma kabloları bu yükü kaldıramayabiliyor.