İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Her şey sil baştan!
İsviçreli banka UBS analistleri, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin yayımladı. Aralarında Wayne Gordon’un da bulunduğu UBS analistleri, yıl sonu altın fiyatları tahminini düşürdü.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.
Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.
ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Bu gelişmeler sonrası Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, İsviçreli banka UBS analistleri tarafından geçilen bir müşteri notunda yıl sonu altın fiyatları tahmini düşürüldü.
Aralarında Wayne Gordon’un da bulunduğu UBS analistleri geçtikleri bir müşteri notunda yıl sonu altın tahminini ons başına yüzde 7 düşürerek 1.950 dolara çekerken önümüzdeki yıl ise nominal bir rekor değere ulaşmasını beklediklerini belirtti.