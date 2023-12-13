İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı

Öte yandan Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.