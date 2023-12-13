İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı
İŞKUR verilerine göre, işverenler arasında en çok aranan meslek grupları; özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon elemanları olarak sıralandı.
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), işverenlerin en çok hangi meslek gruplarından eleman talebinde bulunduğunu açıkladı.
İŞKUR’a göre işverenlerin kurumdan en çok işçi talebinde bulunduğu meslekler şöyle:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
SATIŞ DANIŞMANI
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
GARSON
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
REYON GÖREVLİSİ
MAKİNECİ (DİKİŞ)
ELLE YAPILAN DİĞER İMALATLA İLGİLENEN İŞÇİLER
MARKET ELEMANI
GIDA ALANINDA PERAKENDE SATIŞ ELEMANI
Öte yandan Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.
Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.