İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı

İŞKUR verilerine göre, işverenler arasında en çok aranan meslek grupları; özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon elemanları olarak sıralandı.

İşçi İşveren
İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 1

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), işverenlerin en çok hangi meslek gruplarından eleman talebinde bulunduğunu açıkladı.

İŞKUR’a göre işverenlerin kurumdan en çok işçi talebinde bulunduğu meslekler şöyle:

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 2

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

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SATIŞ DANIŞMANI

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TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 5

GARSON

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 6

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

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REYON GÖREVLİSİ

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MAKİNECİ (DİKİŞ)

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ELLE YAPILAN DİĞER İMALATLA İLGİLENEN İŞÇİLER

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 10

MARKET ELEMANI

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 11

GIDA ALANINDA PERAKENDE SATIŞ ELEMANI

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İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı - Resim: 12

Öte yandan Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.

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