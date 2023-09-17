İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Bu sebeple ikinci el otomobilde satış adetleri düşmesine rağmen, sıfırda halen yüksek kayda geçiyordu. Bu taleplerin de karşılanması sonrası krediye erişimde yaşanan zorluklar ve artık otomobilin bir yatırım/kayıt dışı ticaret odağı olmaktan çıkması ile sıfır otomobil piyasasında da talebin düşük seyredebileceğini öngörmüştük.