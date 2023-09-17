İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Markalar, eylül ayı otomobil fiyat listelerini güncelledi. Birçok marka fiyatlarını sabit tuttu. Son fiyat güncellemesiyle birlikte Türkiye'de satılan ucuz otomobiller hangileri?
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
”Özellikle 2023 yılı ilk 6 ayında gerek sıfır gerek ikinci el piyasasında satış adetleri oldukça yüksek kayda geçerken, bazı aylar tarihi rekorlara ulaşıldı. Haziran/temmuz aylarında ikinci el otomobil satış adetleri düşerken, sıfır otomobil pazarı yüksek seyretmeye devam etti.
6+6 yönetmeliğinin etkisiyle kayıt dışı ticaret maksatlı araç alan kişilerin neredeyse tamamı siparişlerini iptal etti. İptal edilen bu siparişlerin yerine daha ileri tarihte teslimat yapılacak gerçek kullanıcıların siparişleri öne çekildi.
Bu sebeple ikinci el otomobilde satış adetleri düşmesine rağmen, sıfırda halen yüksek kayda geçiyordu. Bu taleplerin de karşılanması sonrası krediye erişimde yaşanan zorluklar ve artık otomobilin bir yatırım/kayıt dışı ticaret odağı olmaktan çıkması ile sıfır otomobil piyasasında da talebin düşük seyredebileceğini öngörmüştük.