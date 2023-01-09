İşte EYT'li olabilecek ünlüler

Şarkıcı Teoman, önceki gün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin kendisini de kapsadığını söylemişti. 55 yaşındaki sanatçı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Peki, Teoman gibi EYT hakkı kazanabilecek ünlüler kimler?