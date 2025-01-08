İstanbul'un Ünlü Otel Zinciri İflasın Eşiğinde: Çalışanları Aylardır Maaşını Alamıyor
İstanbul'un ünlü otel zinciri Nova Plaza Hotels, iflasın eşiğine geldi. Konkordato ilan eden şirket çalışanlarına 4 aydır maaş veremiyor.
Kaynak: Turizm Haber Ajansı
Artan maliyetlerin gölgesinde zor günler geçiren Nova Plaza Hotels, üç aylık konkordato ilan ederek iflasın eşiğine geldi. Hotelistan Turizm Otelcilik Bilgi İşlem ve Ticaret Limited Şirketi adına İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda konkordato süreci başlatıldı.
Mahkeme, Ayşe Rüya Özturan, Gökhan Açar ve Ata Alkış’ı konkordato komiseri olarak atadı.
ÇALIŞANLAR 4 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR
Konkordato ilanı sonrası Nova Plaza Hotels çalışanları, dört aydır maaş alamadıklarını belirtti. Çalışanlar, belirsizlik ve maddi zorluklarla mücadele ettiklerini dile getirdi.
3 OTELİNİ KAPATTI
Ekim ayında operasyonel maliyetlerdeki artış nedeniyle küçülme kararı alan Nova Plaza Hotels, bu süreçte yedi otelinden üçünü kapattı. Şirketin CEO’su Batuhan Aydoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, “İlk göz ağrılarımız olan otellerimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza bugüne kadar verdikleri emek ve destek için teşekkür ederim. Ancak bu küçülme geçici bir süreç. 2025 ve 2026 yıllarında yeni projelerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla dört otel ve 710 oda ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Şirketin konkordato kararı, sektörde ve çalışanlar arasında endişeye neden oldu. Nova Plaza Hotels’in mali durumunu toparlayıp toparlayamayacağı ve gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.