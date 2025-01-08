İstanbul'un Ünlü Otel Zinciri İflasın Eşiğinde: Çalışanları Aylardır Maaşını Alamıyor

3 OTELİNİ KAPATTI

Ekim ayında operasyonel maliyetlerdeki artış nedeniyle küçülme kararı alan Nova Plaza Hotels, bu süreçte yedi otelinden üçünü kapattı. Şirketin CEO’su Batuhan Aydoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, “İlk göz ağrılarımız olan otellerimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza bugüne kadar verdikleri emek ve destek için teşekkür ederim. Ancak bu küçülme geçici bir süreç. 2025 ve 2026 yıllarında yeni projelerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla dört otel ve 710 oda ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin konkordato kararı, sektörde ve çalışanlar arasında endişeye neden oldu. Nova Plaza Hotels’in mali durumunu toparlayıp toparlayamayacağı ve gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.