İstanbul’un Göbeğindeki Ünlü Otel İcradan Satışa Çıktı! Biçilen Fiyat Şaşırttı
İstanbul Fatih’te bulunan otel, icradan satılığa çıktı. Otel için satışa sunulan rakam dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fatih ilçesi İsak Paşa Mahallesi’nde yer alan ve 680 ada, 24 parsel üzerinde bulunan 123,37 metrekarelik otel, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak. Küçükayasofya Mahallesi Şehit Mehmetpaşa Sokak No:15 adresindeki Aleph Otel isimli tesis için 60 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
SATIŞ TARİHLERİ BELİRLENDİ
İlk satış ihalesinin başlangıç tarihi 06 Mart 2025 saat 10:30 olarak açıklanırken, bitiş tarihi 13 Mart 2025 saat 10:30 olarak duyuruldu. İkinci satış ihalesi ise 03 Nisan 2025 saat 10:30’da başlayacak ve 10 Nisan 2025 saat 10:30’da sona erecek.
AHŞAP HANE DE SATILIYOR
Otelin yanı sıra, aynı mahallede 680 ada, 23 parselde bulunan ve ahşap hane olarak tescillenmiş taşınmaz da satış listesine dahil edildi.
AYRINTILAR BELLİ OLDU
Fatih ilçesi İsak Paşa Mahallesi, 680 ada 24 parseldeki otel için ilk ihale 6 Mart 2025 günü saat 10.30’da, ikinci ihale ise 3 Nisan 2025 aynı saatte yapılacak.
İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nden verilen Aleph Hotel’in satışına ilişkin ilanda şu ifadelere yer verildi:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , İsak Paşa Mahalle , Mehmet Paşa Cami Mevkii , 680 Ada No , 24 Parsel No , 123,37 m2 Yüz Ölçümü, Niteliği Otel olan taşınmazın tamamı niteliğindedir. 680 ada 24 nolu parsel otel, yanındaki 680 ada 23 nolu parsel ahşap hane olarak tescillidir. Dava konusu 24 parselin yanında yer alan 23 parseldeki bodrum + Zemin + 1 normal katlı yapı tüm katları ile birleştirilerek birlikte Aleph Otel olarak kullanıldığı olduğu görülmüştür. 23 parselin bina girişinin kapatıldığı 24 nolu parselden otele giriş çıkış yapıldığı tespit edilmiştir. 23 ve 24 parsellerin mahallinde bir bütün olarak ortak alanları ile birlikte otel olarak kullanılması, her bir parsel üzerindeki bina sınırlarının bina içerisinde belirsiz olması ve taşınmazların fiili kullanımı dikkate alındığında taşınmazların fiziki bir bütünlük arz etmesi sebebi ile ayrı ayrı teslimi durumunda yasal hale gelmesindeki masraflar, geri dönüşüm maliyetinin çok yüksek olacağı ve parsellerin ayrı ayrı kullanılması parsellerin değerini oldukça olumsuz yönde etkileyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir.
Adresi : Küçükayasofya Mah., Şehit Mehmetpaşa Sk. No:15 Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 60.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20