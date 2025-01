İstanbul’un Göbeğindeki Ünlü Otel İcradan Satışa Çıktı! Biçilen Fiyat Şaşırttı

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nden verilen Aleph Hotel’in satışına ilişkin ilanda şu ifadelere yer verildi:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , İsak Paşa Mahalle , Mehmet Paşa Cami Mevkii , 680 Ada No , 24 Parsel No , 123,37 m2 Yüz Ölçümü, Niteliği Otel olan taşınmazın tamamı niteliğindedir. 680 ada 24 nolu parsel otel, yanındaki 680 ada 23 nolu parsel ahşap hane olarak tescillidir. Dava konusu 24 parselin yanında yer alan 23 parseldeki bodrum + Zemin + 1 normal katlı yapı tüm katları ile birleştirilerek birlikte Aleph Otel olarak kullanıldığı olduğu görülmüştür. 23 parselin bina girişinin kapatıldığı 24 nolu parselden otele giriş çıkış yapıldığı tespit edilmiştir. 23 ve 24 parsellerin mahallinde bir bütün olarak ortak alanları ile birlikte otel olarak kullanılması, her bir parsel üzerindeki bina sınırlarının bina içerisinde belirsiz olması ve taşınmazların fiili kullanımı dikkate alındığında taşınmazların fiziki bir bütünlük arz etmesi sebebi ile ayrı ayrı teslimi durumunda yasal hale gelmesindeki masraflar, geri dönüşüm maliyetinin çok yüksek olacağı ve parsellerin ayrı ayrı kullanılması parsellerin değerini oldukça olumsuz yönde etkileyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Adresi : Küçükayasofya Mah., Şehit Mehmetpaşa Sk. No:15 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 60.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20