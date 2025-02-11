İstanbul’dan Kaçanların Yeni Rotası Oldu, Yatırımcılar Gözünü Oraya Dikti! Kira ve Konut Fiyatları Sudan Ucuz
İstanbul'da artan deprem korkusu nedeniyle vatandaşlar, son dönemde çevre illere yönelerek gayrimenkul yatırımları yapmaya başladı. Özellikle Marmara ve Karadeniz arasında stratejik bir geçiş noktası olan Düzce, bölgedeki sanayi yatırımları ve ulaşım altyapısı sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Kaynak: HaberGlobal
Kahramanmaraş depremlerinin ardından, İstanbullular başta olmak üzere birçok kişi, çevre illerde emlak yatırımlarına hız verdi. Düzce, özellikle konumuyla dikkat çeken şehirlerden biri haline geldi. Marmara ve Karadeniz arasındaki geçiş noktası olması, Kuzey Marmara Otoyolu'na yakınlığı ve gelişen sanayi altyapısı, Düzce'yi cazip kılıyor.
YATIRIMCILARIN VE İSTANBULLULARIN YENİ GÖZDESİ OLDU
Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in aktardığına göre, Düzce'nin yatırım açısından popüler hale gelmesinde sanayi bölgeleri ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun büyük payı bulunuyor. İştirak Şehircilik ve Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Demir, "Bu bölgelerdeki sanayi yatırımları, iş gücü ihtiyacını artırırken, çalışan nüfusun konut ve sosyal alan taleplerini de beraberinde getiriyor. Düzce’nin konum itibarıyla; Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığı, büyükşehirlere olan erişimini kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.
KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Düzce'deki emlak piyasası hareketli. Kiralık 1+1 daireler 10-15 bin TL, 2+1 daireler 15-20 bin TL, 3+1 daireler ise 20-30 bin TL arasında değişiyor. Satılık ev fiyatları ise konum, büyüklük, ulaşım ve manzara gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. 1+1 dairelerin fiyatları 2 milyon TL ile 2.75 milyon TL arasında değişirken, 2+1 daireler 2.75 milyon TL ile 3.50 milyon TL arasında, daha büyük evler ise 5 milyon TL civarında satılıyor.
İSTANBUL’U SOLLADI
İsmail Demir, Düzce'nin sağladığı avantajları şu şekilde açıkladı:
İstanbul’da yaşanan yüksek kira ve satış fiyatlarının yanı sıra, Düzce’nin sunduğu daha geniş yaşam alanları, doğa ile iç içe olma ve gelişen altyapı imkanları nedeniyle buraya yöneliyor. Büyükşehirlerin trafik sorunları ve günlük koşturmacasından sıyrılıp daha konforlu bir alan yaratıyorlar. Ayrıca, Düzce'deki konut projelerinin kalitesinin artması, modern yaşam alanlarının çoğalması, şehir merkezindeki ticaretin canlılığı ve üniversite gibi eğitim artmasında önemli bir etken oldu. Tüm bunlar beraberinde Düzce'nin potansiyelini daha da yükseltti.