İstanbul’dan Kaçanların Yeni Rotası Oldu, Yatırımcılar Gözünü Oraya Dikti! Kira ve Konut Fiyatları Sudan Ucuz

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Düzce'deki emlak piyasası hareketli. Kiralık 1+1 daireler 10-15 bin TL, 2+1 daireler 15-20 bin TL, 3+1 daireler ise 20-30 bin TL arasında değişiyor. Satılık ev fiyatları ise konum, büyüklük, ulaşım ve manzara gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. 1+1 dairelerin fiyatları 2 milyon TL ile 2.75 milyon TL arasında değişirken, 2+1 daireler 2.75 milyon TL ile 3.50 milyon TL arasında, daha büyük evler ise 5 milyon TL civarında satılıyor.