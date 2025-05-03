İstanbul'dan Kaçanların Yeni Rotası Oldu: Arası 2 Saat, Konut ve Kira Fiyatları Neredeyse Yarısı
Son zamanlarda Düzce, gayrimenkul piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İstanbul ve çevresinden gelen yoğun ilgiyle birlikte şehirde konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalabalık şehirlerden uzaklaşmak isteyen, doğayla iç içe sakin bir yaşam arayışındaki kişiler için Düzce giderek daha cazip bir alternatif haline geliyor. Aynı zamanda yatırımcılar da bu yükselen potansiyeli fark etmiş durumda.
KONUMU NEDENİYE FIRSAT KAPISI
Düzce'nin bu ilgiyi görmesinde, kuşkusuz coğrafi konumunun etkisi büyük. İstanbul ile Ankara’nın tam ortasında yer alması ve karayolu bağlantılarının güçlü olması, şehre ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Marmara ile Karadeniz bölgelerinin kesiştiği noktada bulunması ise Düzce’yi yalnızca konut yatırımı için değil, sanayi ve tarım gibi alanlarda da yatırım açısından öne çıkarıyor.
İSTANBUL'DAN KAÇIŞ BAŞLADI
Büyük şehirlerdeki yoğunluk, artan yaşam maliyetleri ve stresli yaşam koşulları, özellikle İstanbulluları daha huzurlu alternatiflere yöneltiyor. Bu arayışın başlıca duraklarından biri ise Düzce. Şehirde hızla yükselen yeni konut projeleri, dışardan gelen talepleri karşılamak için adeta yarışıyor. Temiz havası, yeşil doğası ve sakin yapısıyla Düzce, şehir hayatından bunalanlar için adeta bir kaçış noktası olmuş durumda.
FİYATLARI ÇOK UYGUN
Düzce’de konut fiyatlarının hala birçok büyük şehirle kıyaslandığında daha erişilebilir olması, yatırımcılara büyük avantaj sunuyor. Uzmanlar, şehirdeki fiyatların önümüzdeki yıllarda ciddi bir artış göstereceğini öngörüyor.