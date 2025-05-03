İstanbul'dan Kaçanların Yeni Rotası Oldu: Arası 2 Saat, Konut ve Kira Fiyatları Neredeyse Yarısı

KONUMU NEDENİYE FIRSAT KAPISI

Düzce'nin bu ilgiyi görmesinde, kuşkusuz coğrafi konumunun etkisi büyük. İstanbul ile Ankara’nın tam ortasında yer alması ve karayolu bağlantılarının güçlü olması, şehre ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Marmara ile Karadeniz bölgelerinin kesiştiği noktada bulunması ise Düzce’yi yalnızca konut yatırımı için değil, sanayi ve tarım gibi alanlarda da yatırım açısından öne çıkarıyor.