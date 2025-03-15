İstanbul'daki Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Sistem Değişiyor, O Daireler İçin Flaş Karar

KAÇAK YAPILAŞMA ENGELLENECEK

Yeni düzenleme ile çatı katlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi, estetik bir görünüme kavuşturulması ve kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor. İlçe belediyeleri, bu çerçevede uygulama imar planlarında değişiklik yaparak onay için İBB Meclisi’ne gönderecek. Düzenleme, riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi halinde uygulanacak ve çatı katlarındaki kaçak yapılaşmayı engelleyecek.