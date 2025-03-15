İstanbul'daki Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Sistem Değişiyor, O Daireler İçin Flaş Karar
İstanbul'da imar planlarında yapılan yeni düzenleme ile çatı katları, bağımsız konut olarak ruhsatlandırılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, çatı katlarının "çatı dairesi" olarak kullanılması resmileşti. Bu düzenlemenin, kentsel dönüşümü hızlandırması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmesi hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Meclisi'nin mart ayı toplantılarında ele alınan teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Meclis gündemine gelen "Meri İmar Planlarına Çatı Katlarına İlişkin Plan Notu İlavesi" başlıklı teklifin, İstanbul genelinde çatı katlarının kullanımına yönelik farklı kararları ortadan kaldırarak, uygulamada eşitlik sağlamayı amaçladığı belirtildi.
KAÇAK YAPILAŞMA ENGELLENECEK
Yeni düzenleme ile çatı katlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi, estetik bir görünüme kavuşturulması ve kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor. İlçe belediyeleri, bu çerçevede uygulama imar planlarında değişiklik yaparak onay için İBB Meclisi’ne gönderecek. Düzenleme, riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi halinde uygulanacak ve çatı katlarındaki kaçak yapılaşmayı engelleyecek.
ÇATI DAİRESİ UYGULAMASI NASIL OLACAK?
Yeni düzenleme kapsamında, imar planlarında konut yapılmasına izin verilen parsellerde belirlenen kurallar çerçevesinde çatı dairesi yapılabilecek. Buna göre:
Çatı daireleri, bina yüksekliği sınırlamalarına dahil edilmeyecek.
Asansörün çatı katına kadar hizmet vermesi zorunlu olacak.
Çatı eğimi içinde kalmak şartıyla bağımsız bölüm olarak kullanılabilecek.
Daha aydınlık ve ferah alanlar oluşturmak amacıyla çatının ait olduğu cephede iki ayrı eğimli çatı uygulamasına izin verilecek.
Terasa açılan kapılar, pencereler ve güvercinlikler birleştirilemeyecek.
İkinci çatı yüzeyinde, çatı konturunu değiştirmeyecek şekilde yüzeye paralel pencere yapılabilecek.
Çatı dairelerinde, asgari piyes ölçüleri en az 2,20 metre yüksekliği sağlayan alan üzerinden hesaplanacak.
Düzenleme ile İstanbul genelinde çatı katlarının daha fonksiyonel ve planlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanırken, kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmesi amaçlanıyor.