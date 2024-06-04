İstanbul'da yaşamak lüks oldu! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61 bin 523 lira oldu

Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO’ya göre de yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökçe, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi.