İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek! Artık Zorunlu

"TRAFİK KİLİTLENME NOKTASINDA"

Prof. Dr. Ilıcalı, İstanbul trafiğinin artık kritik bir eşiğe geldiğini, okullar tatilde olmasına rağmen yoğunluğun yüksek seviyede olduğunu söyledi. Ticari hızın 10 km/saatin altına düştüğünü, yaya hızının ise neredeyse aynı seviyeye geldiğini belirtti. Bu durumun ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Ilıcalı, çözüm için yolların kapasitesinin bireysel araçlardan çok toplu taşımaya ayrılması gerektiğini ifade etti.

"TOPLU TAŞIMA İÇİN AYRI ŞERİTLER ŞART"

İstanbul’daki yolların büyük bir bölümünün özel araçlar tarafından kullanıldığını söyleyen Ilıcalı, "Yol kapasitelerini artık bireysel araçlardan alıp, otobüs gibi çok sayıda yolcu taşıyan araçlara vermek gerekiyor" dedi. Otobüs öncelikli şeritlerin acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ilıcalı, bu sistemin Avrupa ve ABD’de yıllardır başarıyla uygulandığını belirtti.