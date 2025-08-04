İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek! Artık Zorunlu
İstanbul’da toplu taşıma sil baştan değişiyor. Otobüs, minibüs ve metrobüs kullanan milyonlarca yolcuyu doğrudan etkileyecek bu yeni uygulamayla birlikte, belirli güzergahlarda şerit kullanımı yeniden düzenlenerek toplu taşıma araçlarına öncelik tanınacak. Yeni sistemle yolculuk süresi kısalırken, bazı kurallar da zorunlu hale gelecek.
Kaynak: AA
İstanbul’un giderek artan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla yeni bir proje başlatıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın verdiği bilgilere göre, kentte toplu taşımayı hızlandırmak amacıyla planlanan 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol projesi için düğmeye basıldı. Pilot uygulama bu yıl devreye giriyor.
120 KİLOMETRELİK HAT PLANLANDI
Proje kapsamında İstanbul genelinde toplamda 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol hedefleniyor. İlk etapta ise 80 kilometrelik güzergah belirlendi. Bu yollar sayesinde, otobüslerin trafikte daha hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesi amaçlanıyor. Böylece toplu taşımada bekleme süresi kısalacak, yolculuk konforu artacak.
"TRAFİK KİLİTLENME NOKTASINDA"
Prof. Dr. Ilıcalı, İstanbul trafiğinin artık kritik bir eşiğe geldiğini, okullar tatilde olmasına rağmen yoğunluğun yüksek seviyede olduğunu söyledi. Ticari hızın 10 km/saatin altına düştüğünü, yaya hızının ise neredeyse aynı seviyeye geldiğini belirtti. Bu durumun ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Ilıcalı, çözüm için yolların kapasitesinin bireysel araçlardan çok toplu taşımaya ayrılması gerektiğini ifade etti.
"TOPLU TAŞIMA İÇİN AYRI ŞERİTLER ŞART"
İstanbul’daki yolların büyük bir bölümünün özel araçlar tarafından kullanıldığını söyleyen Ilıcalı, "Yol kapasitelerini artık bireysel araçlardan alıp, otobüs gibi çok sayıda yolcu taşıyan araçlara vermek gerekiyor" dedi. Otobüs öncelikli şeritlerin acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ilıcalı, bu sistemin Avrupa ve ABD’de yıllardır başarıyla uygulandığını belirtti.
PİLOT BÖLGELER BELİRLENDİ, İLK UYGULAMA BAŞLIYOR
Projenin ilk aşamasında İstanbul’un bazı ana arterlerinde otobüs şeritleri hayata geçirilecek. Ilıcalı, bu uygulamanın Beşiktaş-Ayazağa hattı gibi geniş yollarda rahatlıkla uygulanabileceğini söyledi. İki ya da üç şeritli yolların büyük bölümünde bu sistemin entegre edilebileceğini ifade etti.
SİSTEM HIZI 3'E KATLIYOR
Otobüs öncelikli yolların metrobüs örneğinde olduğu gibi büyük bir avantaj sağladığını belirten Ilıcalı, "Metrobüs saatte 30 kilometre hızla giderken, yan şeritteki araçlar 10 kilometreyi bile bulamıyor. Bu da vatandaşın tercihini toplu taşımadan yana kullanmasını sağlar" dedi.
TEKNOLOJİYLE DESTEKLENİYOR
ASELSAN iş birliğiyle metrobüs hatlarının kısmen otonom hale getirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü belirten Ilıcalı, bu sistem sayesinde olası sürücü hatalarının da önüne geçileceğini vurguladı.
HER YERE UYGULANABİLİR
İBB’nin raporlarına göre İstanbul’da sürücüler yılda ortalama 105 saatlerini trafikte kaybediyor. Ilıcalı, bu sürelerin her yıl arttığına dikkat çekerek, otobüs öncelikli yol uygulamasının vakit kaybetmeden tüm kente yayılması gerektiğini söyledi.
Projeyle ilgili altyapı çalışmalarının yıllar önce başladığını hatırlatan Ilıcalı, geçmişte alınan UKOME kararlarının da uygulamanın önünü açtığını belirtti. İyi bir analiz ve planlamayla İstanbul’daki iki veya daha fazla şeritli tüm yollarda bu uygulamanın yapılabileceğini söyledi.
HEM TRAFİĞİ RAHATLATACAK HEM TOPLU TAŞIMAYI TEŞVİK EDECEK
Prof. Dr. Ilıcalı, bu sistemin sadece yolculuk süresini kısaltmakla kalmayıp, vatandaşları toplu taşımaya yönlendirerek bireysel araç kullanımını da azaltacağını dile getirdi. Böylece İstanbul trafiğinde genel bir rahatlama bekleniyor.