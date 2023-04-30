İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti: İşte en 'ucuz' ve en pahalı ilçeler
İstanbul'da ortalama kira tutarları 13 bin liranın üzerine çıktı. Ayda 10 bin TL gözden çıkarılsa bile, bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev tutulamıyor.
İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.
NTV'nin aktardığına göre bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı.
Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı.
Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.
SARIYER İLK SIRADA YER ALIYOR
Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu.
Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer.