İstanbul'da Marketlerde Ramazan Kampanyası: Fiyatlar Sabitlendi, Hepsi Yüzde 25 İndirimli Satılacak

KIRMIZI ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol kapsamında ocak ayından itibaren kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirtti. "Tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca bu uygulamamız devam edecek" dedi.