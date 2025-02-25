İstanbul'da Marketlerde Ramazan Kampanyası: Fiyatlar Sabitlendi, Hepsi Yüzde 25 İndirimli Satılacak
İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere Ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini ve bazı ürünlerde yüzde 25 indirim uygulayacaklarını açıkladı.
Kaynak: AA
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca yerel marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini ve bazı ürünlerde yüzde 25’e varan indirimler yapacaklarını duyurdu.
KIRMIZI ET FİYATLARI SABİTLENDİ
Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol kapsamında ocak ayından itibaren kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirtti. "Tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca bu uygulamamız devam edecek" dedi.
RAMAZAN KAMPANYASI HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ OLACAK?
İstanbul genelindeki 66 üye market ve yaklaşık 2 bin 700 şubede geçerli olacak kampanyalarla, tüm hanelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Güzeldere, "Yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle ramazanın bereketini sofralara taşıyacağız. Enflasyonla mücadelede tüm üyelerimizle birlikte tek yürek olmaya devam edeceğiz." dedi.
HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENDİ?
Ramazan ayı boyunca fırsatçılığa izin vermeyeceklerini belirten Güzeldere, "Bakliyat, makarna, çorba, un, sıvı yağ, konserve, salça, sos, pasta malzemeleri, dayanıklı süt ürünleri, şarküteri, hurma, gazlı içecek, atıştırmalık, çay, kahve, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, çocuk bezleri, deterjanlar ve züccaciye gibi yüzlerce kategoride binlerce üründe fiyatları sabitledik." ifadelerini kullandı.
RAMAZAN AYI BOYUNCA KAMPANYA DEVAM EDECEK
Güzeldere, tüketicilere kampanyaları geçici olarak görmemeleri gerektiğini belirterek, stok sorunu bulunmadığını ve alışverişlerini ihtiyaçlarına göre rahatça yapabileceklerini vurguladı. Güzeldere, "İndirim ve sabit fiyat politikamız ramazan ayı boyunca devam edecek. Kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebileceksiniz" diyerek vatandaşları bilinçli alışverişe davet etti.