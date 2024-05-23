İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da ortalama kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu.

İstanbul Kiralık ev
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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 1

Ülkedeki nüfusu en kalabalık şehir olan, Avrupa başkenti İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler açıklandı.

Kira bedelinin en yüksek olduğu 5 ilçe:

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 2

• Sarıyer - 51 bin 591 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 3

• Beşiktaş - 41 bin 500 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 4

• Kadıköy - 32 bin 820 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 5

• Bakırköy - 30 bin TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 6

• Beykoz - 27 bin 443 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 7

Kira bedelinin en düşük olduğu 5 ilçe:

• Arnavutköy - 11 bin 605 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 8

• Esenyurt - 11 bin 765 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 9

• Esenler - 12 bin 741 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 10

• Sultanbeyli - 13 bin 856 TL

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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler - Resim: 11

• Sultangazi - 12 bin 961 TL

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