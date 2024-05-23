İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler
Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da ortalama kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu.
Ülkedeki nüfusu en kalabalık şehir olan, Avrupa başkenti İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler açıklandı.
Kira bedelinin en yüksek olduğu 5 ilçe:
• Sarıyer - 51 bin 591 TL
• Beşiktaş - 41 bin 500 TL
• Kadıköy - 32 bin 820 TL
• Bakırköy - 30 bin TL
• Beykoz - 27 bin 443 TL
Kira bedelinin en düşük olduğu 5 ilçe:
• Arnavutköy - 11 bin 605 TL
• Esenyurt - 11 bin 765 TL
• Esenler - 12 bin 741 TL
• Sultanbeyli - 13 bin 856 TL
• Sultangazi - 12 bin 961 TL