İstanbul’da Kiracılar Bu 2 İlçeyi Terk Etti! Kiralık Ev Fiyatları Çakıldı, Daireler Boş Kaldı

KİMSE BU 2 İLÇEDE OTURMAK İSTEMİYOR

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede yeni konutlara olan ilginin arttığını belirtti. "Özellikle deprem sonrası yapılan konutlarda kira fiyatları yükseliyor. Ancak eski binalarda talep neredeyse durdu. Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerde 20 bin TL’ye kadar kiralık daire bulmak mümkün. Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi ilçelerde ise neredeyse hiç talep yok" açıklamasında bulundu.