İstanbul’da Kiracılar Bu 2 İlçeyi Terk Etti! Kiralık Ev Fiyatları Çakıldı, Daireler Boş Kaldı
İstanbul’da deprem sonrası konut tercihleri değişti. Yeni ve sağlam binalarda kira fiyatları rekor seviyelere çıkarken, riskli bölgelerdeki kiralık ev fiyatları çakıldı, daireler boş kaldı. Özellikle bu 2 ilçedeki evlere talep neredeyse sıfırlandı.
Kaynak: NTV
İstanbul'da konut kiraları nisan ayı itibarıyla önemli değişiklikler gösterdi. Özellikle 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hem vatandaşların tercihleri hem de emlak piyasasındaki hareketlilik yön değiştirdi. Yeni ve sağlam binalarda kira fiyatları rekor seviyelere çıkarken, riskli bölgelerdeki eski evler boş kaldı. Özellikle bu 2 ilçede kiralık evlere talep neredeyse sıfırlandı.
KİRALIK EVDE GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKTI
Deprem sonrası vatandaşların konut tercihlerinde güvenlik ön plana çıktı. Bu durum, özellikle yapı güvenliği tartışmalı bölgelerde kiralık dairelere olan ilgiyi önemli ölçüde azalttı. Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde kira fiyatları düşüş eğilimine girerken, metrekare başına kira bedeli ortalama 200 TL seviyelerine kadar geriledi.
ESKİ BİNALARA TALEP AZALDI
İstanbul genelinde konut kiraları ortalama olarak yükselmeye devam ediyor. Son veriler, metrekare başına kira bedelinin 287,50 TL'ye ulaştığını gösteriyor. Ancak bu artış, tüm ilçelere eşit şekilde yansımadı. Özellikle depreme dayanıklılığı sorgulanan eski binaların bulunduğu bölgelerde talep ciddi oranda düştü.
KİMSE BU 2 İLÇEDE OTURMAK İSTEMİYOR
İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede yeni konutlara olan ilginin arttığını belirtti. "Özellikle deprem sonrası yapılan konutlarda kira fiyatları yükseliyor. Ancak eski binalarda talep neredeyse durdu. Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerde 20 bin TL’ye kadar kiralık daire bulmak mümkün. Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi ilçelerde ise neredeyse hiç talep yok" açıklamasında bulundu.
DAYANIKLI BİNALARDA KİRA FİYATLARI REKOR KIRDI
Yeni inşa edilen, depreme karşı dayanıklı yapılarda ise kira bedelleri rekor seviyelere ulaşıyor. Yeşiltaş’a göre bu tarz konutlarda kira fiyatları 50 ila 60 bin TL arasında değişiyor. Şehir merkezlerinde olduğu kadar, çevre ilçelerdeki sağlam binalar da yüksek talep görüyor.