İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları

Artan talep ve arz dengesizliği nedeniyle konut kiralamak, özellikle dar gelirli vatandaşlar için giderek zorlaşmaya başladı. Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki kira fiyatlarının birçok ilçede önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. İstanbul’daki güncel kira fiyatları ve ilçelere göre değişimler dikkat çekti. İşte İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler...