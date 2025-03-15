İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları

İstanbul'da ev kiralamak her geçen gün daha büyük bir maliyet haline gelirken, vatandaşlar uygun fiyatlı konut bulmakta zorlanıyor. Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 Şubat ayı verilerine göre İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeleri açıkladı. İşte bölge bölge kira fiyatları...

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Kira Fiyatları Kira, kiracı Ev sahibi
Son Güncelleme:
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları - Resim: 1

Artan talep ve arz dengesizliği nedeniyle konut kiralamak, özellikle dar gelirli vatandaşlar için giderek zorlaşmaya başladı. Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki kira fiyatlarının birçok ilçede önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. İstanbul’daki güncel kira fiyatları ve ilçelere göre değişimler dikkat çekti. İşte İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler...

1 4
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları - Resim: 2

YAZ AYLARINDA FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Konut talebinin arzı aşması, inşaat maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, fiyatların tırmanmasının en önemli nedenleri arasında gösterilirken uzmanlar, yaz aylarında kira fiyatlarının daha da artabileceğini belirtti.

2 4
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları - Resim: 3

İstanbul’un En Pahalı Kira Fiyatlarına Sahip İlçeleri

Sarıyer – 64.266 TL

Beşiktaş – 59.283 TL

Kadıköy – 52.745 TL

Bakırköy – 43.562 TL

Adalar – 36.364 TL

Avcılar – 36.364 TL

Beykoz – 34.787 TL

Şile – 33.094 TL

Üsküdar – 32.035 TL

Şişli – 30.804 TL

3 4
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları - Resim: 4

İstanbul’un En Ucuz Kira Fiyatlarına Sahip İlçeleri

Esenyurt – 16.714 TL

Arnavutköy – 16.948 TL

Esenler – 17.400 TL

Sultangazi – 18.185 TL

Bağcılar – 19.188 TL

Bayrampaşa – 20.931 TL

4 4