İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları
İstanbul'da ev kiralamak her geçen gün daha büyük bir maliyet haline gelirken, vatandaşlar uygun fiyatlı konut bulmakta zorlanıyor. Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 Şubat ayı verilerine göre İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeleri açıkladı. İşte bölge bölge kira fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Artan talep ve arz dengesizliği nedeniyle konut kiralamak, özellikle dar gelirli vatandaşlar için giderek zorlaşmaya başladı. Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’daki kira fiyatlarının birçok ilçede önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. İstanbul’daki güncel kira fiyatları ve ilçelere göre değişimler dikkat çekti. İşte İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler...
YAZ AYLARINDA FİYATLAR DAHA DA ARTACAK
Konut talebinin arzı aşması, inşaat maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, fiyatların tırmanmasının en önemli nedenleri arasında gösterilirken uzmanlar, yaz aylarında kira fiyatlarının daha da artabileceğini belirtti.
İstanbul’un En Pahalı Kira Fiyatlarına Sahip İlçeleri
Sarıyer – 64.266 TL
Beşiktaş – 59.283 TL
Kadıköy – 52.745 TL
Bakırköy – 43.562 TL
Adalar – 36.364 TL
Avcılar – 36.364 TL
Beykoz – 34.787 TL
Şile – 33.094 TL
Üsküdar – 32.035 TL
Şişli – 30.804 TL
İstanbul’un En Ucuz Kira Fiyatlarına Sahip İlçeleri
Esenyurt – 16.714 TL
Arnavutköy – 16.948 TL
Esenler – 17.400 TL
Sultangazi – 18.185 TL
Bağcılar – 19.188 TL
Bayrampaşa – 20.931 TL