İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas'ta Dev Arsa Satışı! Detaylar Netleşti
Kamuya ait taşınmazların satışına yönelik ihale ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas’ta yer alan milyonlarca lira değerindeki araziler, belirlenen tarihlerde açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’un Çatalca ilçesi Ova Yenice Mahallesi sınırları içindeki toplam 103.923 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. 132 ada üzerindeki 11 parselden oluşan taşınmazlar, tek parça olarak ihaleye sunulacak.
İSTANBUL ÇATALCA’DA 103 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İhale tarihi: 21 Temmuz 2025 – saat 10.00
Tahmini bedel: 155.885.505 TL
Geçici teminat: 4.676.565 TL
KONYA SELÇUKLU’DA KONUT İMARLI ARSA KDV’SİZ SATIŞA SUNULACAK
Konya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yer alan 21.519 metrekarelik konut imarlı arsa da listede yer aldı. 43704 ada 4 parselde bulunan taşınmaz, KDV muafiyetiyle satışa sunulacak. Arsa, tamamı peşin ödemeyle satılacak.
İhale tarihi: 22 Temmuz 2025 – saat 15.00
Tahmini bedel: 215.198.000 TL
NİĞDE’DE SANAYİ İMARLI ARSA TAKSİTLİ SATILACAK
Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi’nde bulunan ve sanayi alanı imarı taşıyan 35.443 metrekare büyüklüğündeki arsa da ihale kapsamına alındı. Taşınmaz, yüzde 50’si peşin, kalan kısmı ise 20 ay vadeli eşit taksitlerle ödenebilecek.
İhale tarihi: 22 Temmuz 2025 – saat 11.00
Tahmini bedel: 202.026.354 TL
Ödeme şekli: %50 peşin, %50’si 20 ay taksitle (yasal faizli)
SİVAS’TA 6 AYRI PARSEL İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
Sivas’ta üç farklı mahallede yer alan toplam 6 parsel de satışa sunuluyor. Alibaba Mahallesi’ndeki 4 parselin yanı sıra Kardeşler Mahallesi’nde 1 ve Kılavuz Mahallesi’nde 1 parsel olmak üzere toplam 6 taşınmaz ihale kapsamında değerlendirilecek.
İhale tarihi: 18 Temmuz 2025 – saat 16.00
Yatırımcıların dikkatini çeken bu satışlar, arsa yatırımı yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunarken, başvuruların ihale tarihinden önce ilgili kurumlara yapılması gerekiyor.