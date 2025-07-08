İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas'ta Dev Arsa Satışı! Detaylar Netleşti

SİVAS’TA 6 AYRI PARSEL İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Sivas’ta üç farklı mahallede yer alan toplam 6 parsel de satışa sunuluyor. Alibaba Mahallesi’ndeki 4 parselin yanı sıra Kardeşler Mahallesi’nde 1 ve Kılavuz Mahallesi’nde 1 parsel olmak üzere toplam 6 taşınmaz ihale kapsamında değerlendirilecek.

İhale tarihi: 18 Temmuz 2025 – saat 16.00

Yatırımcıların dikkatini çeken bu satışlar, arsa yatırımı yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunarken, başvuruların ihale tarihinden önce ilgili kurumlara yapılması gerekiyor.