İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor
İstanbul Havalimanı’ndaki fiyatlar yabancı basını bile şaşkına çevirdi. İtalyan basını, havalimanındaki yiyecek ve içecek fiyatlarını tek tek mercek altına aldı. 387 TL'ye su, 280 TL’ye muz, 890 TL’ye hamburger menü satılan havalimanı için "dünyanın en pahalı havalimanı" yorumu yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya’nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatlarını gündemine taşıdı. Gazete, havalimanındaki yüksek fiyatları detaylı bir şekilde aktararak İstanbul Havalimanı’nı 'dünyanın en pahalı havalimanı' olarak nitelendirdi.
Özellikle basit bir atıştırmalık için ödenen astronomik rakamlar, hem yabancı yolcuları hem de Türk kamuoyunu şaşkına çevirdi. "Bu fiyatlar açlığımızı bile bastırdı" ifadeleriyle başlayan yazıda, fiyat etiketlerinin bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle kasiyere danışıldığını fakat yanıtın "Hayır, fiyat doğru" şeklinde olduğu belirtildi.
"FİYATLARI BİZ DEĞİL, MARKALAR BELİRLİYOR"
Eleştirilerin odağındaki İstanbul Havalimanı işletmecisi iGA ise fiyatların sorumluluğunun kendilerinde olmadığını belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, havalimanındaki restoran ve markaların kendi fiyat politikalarını uyguladığı, iGA’nın bu fiyatlara doğrudan müdahalesinin bulunmadığı ifade edildi.
"AÇKEN BİLE İŞTAHIMIZ KAÇTI"
Gazetede görüşlerine yer verilen yolcular ise yaşadıkları fiyat şokunu, "Bu bir ihtiyaç sömürüsü, insanlar yemek zorunda.", "Tasarım harika ama fiyatlar akıl dışı, saç baş yolduruyor." "Açken bile iştahımız kaçtı." sözleriyle anlattı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA NE, NE KADARA SATILIYOR?
Corriere’nin aktardığı ve bugünkü kurla (1 euro - 43 TL) hesaplanan fiyatlar şöyle:
Lazanya (90 gr): 24,5 euro - 1.053 TL
İtalya’daki benzer ürünün ortalama fiyatı 7-8 euro (300 TL civarı).
Tavuklu salata: 17,5 euro -753 TL
Brioche (boş): 7 euro - 280 TL
Bademli brioche: 10 euro -430 TL
Efes Bira (0.5 lt): 17,5 euro - 753 TL
Taksim’de aynı ürün 1,5 euro (65 TL) – %1.067 zamlı.
Fiji su (0.5 lt): 9 euro - 387 TL
S. Pellegrino su (0.25 lt): 6 euro -258 TL
Sushi set (14 parça): 35 euro -1.505 TL
Salamlı sandviç: 550 TL
Emmental peynirli croissant: 15,4 euro - 662 TL
Akdeniz salatası (210 gr): 11,2 euro -482 TL
FAST FOOD ÜRÜNLERİ DE CEP YAKIYOR
McDonald’s (4 kanat + patates + kola): 610 TL
McDonald’s Big Mac: 890 TL
Batı Avrupa’da ortalama Big Mac fiyatı: 8,6 euro- 370 TL.
Double Quarter Pounder Menü: 900 TL
ABD’de aynı menü: 13 euro -559 TL.
Burger King Whopper: 22 euro -946 TL
Batı ülkelerinde 9 euro (387 TL).
KAHVE FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI
Double espresso (Starbucks): 5,5 euro-236 TL
İtalya’da aynı ürün 2,3 euro (100 TL).
Flat white (ristretto): 8 euro -344 TL
Batı’da ortalama 5,2 euro (225 TL).
Avrupa’da genellikle 35–55 euro arasında olan lounge erişimi, İstanbul Havalimanı’nda iGA Pass ile 110 euro yani 4 bin 730 TL.