İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor

İtalya’nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatlarını gündemine taşıdı. Gazete, havalimanındaki yüksek fiyatları detaylı bir şekilde aktararak İstanbul Havalimanı’nı 'dünyanın en pahalı havalimanı' olarak nitelendirdi.

Özellikle basit bir atıştırmalık için ödenen astronomik rakamlar, hem yabancı yolcuları hem de Türk kamuoyunu şaşkına çevirdi. "Bu fiyatlar açlığımızı bile bastırdı" ifadeleriyle başlayan yazıda, fiyat etiketlerinin bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle kasiyere danışıldığını fakat yanıtın "Hayır, fiyat doğru" şeklinde olduğu belirtildi.